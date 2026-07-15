W sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" zapytany ankietowanych o to, czy rząd powinien ograniczyć zarobki lekarzy, wprowadzając maksymalne wynagrodzenia w systemie publicznej opieki zdrowotnej. Pomysł taki zaproponowała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, która chce maksymalnej stawki na poziomie 240 zł brutto za godzinę.

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77,4 proc. ankietowanych opowiedziało się za pomysłem rządowego ograniczenia zarobków lekarzy. 53,3 proc. jest w tej sprawie zdecydowanych, a 21,1 proc. respondentów wybrało odpowiedzieć "raczej tak".

Przeciwko limitom zarobków zadeklarowało się 16,8 proc. badanych, z czego 12,8 proc. wybrało odpowiedź "raczej nie", a 6 proc. - "zdecydowanie nie". 3,8 proc. ankietowanych nie ma w tej sprawie zdania.

Limity zarobki dla lekarzy. Ponad 3/4 Polaków popiera pomysł

W badaniu znaczące rozbieżności w odpowiedziach widać ze względu na wielkość miejscowości zamieszkiwanych przez respondentów. Pomysł wprowadzenia ograniczeń w zarobkach lekarzy najwięcej zwolenników ma na wsiach, gdzie popiera go 85 proc. badanych. W miastach do 50 tys. mieszkańców odsetek ten wynosi 79 proc.

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Im większa aglomeracja, tym poparcie dla rządowych limitów zarobków jest niższe. Co prawda w miastach powyżej 250 tys. mieszkańców nadal 68 proc. badanych to zwolennicy maksimów, jednak 19 proc. respondentów jest zdecydowanie przeciwko temu pomysłowi.

Różnice witać także ze względu na preferencje polityczne. Zwolennicy obozu rządzącego (pod uwagę brani wyborcy KO, Lewicy, PSL, Polski 2050) w 82,7 proc. są za limitami, a przeciw jest 9,6 proc. Wśród głosujących na opozycję (PiS, Razem, Konfederacja, KKP) za limitami jest 73,2 proc. ankietowanych, a 15,3 proc. jest przeciw.

Badanie przeprowadzono w dniach 10-11 lipca metodą CATI na próbie 1067 osób.