Policja szuka 16-letniego Oktawiana. Wyszedł z domu i nie nawiązał kontaktu z rodziną
Policjanci z Olkusza prowadzą poszukiwania 16-letniego Oktawiana Dzięgla. Nastolatek w poniedziałek wyszedł z domu i od tamtej pory nie wrócił ani nie skontaktował się z rodziną. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jego miejscu pobytu.
Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu, 16-letni Oktawian Dzięgiel zaginął w poniedziałek 13 lipca. Nastolatek wyszedł z domu i od tego czasu nie wrócił do miejsca zamieszkania. Nie nawiązał również kontaktu z rodziną.
Policja opublikowała wizerunek zaginionego. Chłopak ma około 160 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, krótkie ciemne włosy, zielone oczy i nie ma zarostu.
W chwili zaginięcia ubrany był w krótkie ciemne spodnie, niebieską koszulkę z krótkim rękawem oraz jasnozielone buty sportowe.
Zaginął 16-letni Oktawian Dzięgiel. Policja z Olkusza apeluje o kontakt
Funkcjonariusze proszą wszystkie osoby, które mogą posiadać informacje o miejscu pobytu 16-latka o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Olkuszu pod numerem 47 83 25 242 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112.
Jak podkreślają mundurowi, każda informacja może pomóc w odnalezieniu zaginionego nastolatka.Czytaj więcej