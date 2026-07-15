Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu, 16-letni Oktawian Dzięgiel zaginął w poniedziałek 13 lipca. Nastolatek wyszedł z domu i od tego czasu nie wrócił do miejsca zamieszkania. Nie nawiązał również kontaktu z rodziną.

Policja opublikowała wizerunek zaginionego. Chłopak ma około 160 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, krótkie ciemne włosy, zielone oczy i nie ma zarostu.

W chwili zaginięcia ubrany był w krótkie ciemne spodnie, niebieską koszulkę z krótkim rękawem oraz jasnozielone buty sportowe.

Zaginął 16-letni Oktawian Dzięgiel. Policja z Olkusza apeluje o kontakt

Funkcjonariusze proszą wszystkie osoby, które mogą posiadać informacje o miejscu pobytu 16-latka o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Olkuszu pod numerem 47 83 25 242 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112.

Jak podkreślają mundurowi, każda informacja może pomóc w odnalezieniu zaginionego nastolatka.