Policja szuka 16-letniego Oktawiana. Wyszedł z domu i nie nawiązał kontaktu z rodziną

Polska Karol Płatek / polsatnews.pl

Policjanci z Olkusza prowadzą poszukiwania 16-letniego Oktawiana Dzięgla. Nastolatek w poniedziałek wyszedł z domu i od tamtej pory nie wrócił ani nie skontaktował się z rodziną. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jego miejscu pobytu.

Zdjęcie przedstawia zbiór dwóch obrazów: po lewej widoczny jest fragment policyjnego koguta z napisem POLICJA, a po prawej znajduje się zdjęcie portretowe zaginionego nastolatka.
Policja w Olkuszu/Polsat News
Policja z Olkusza apeluje o pomoc w odnalezieniu zaginionego Oktawiana Dzięgiela

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu, 16-letni Oktawian Dzięgiel zaginął w poniedziałek 13 lipca. Nastolatek wyszedł z domu i od tego czasu nie wrócił do miejsca zamieszkania. Nie nawiązał również kontaktu z rodziną.

 

Policja opublikowała wizerunek zaginionego. Chłopak ma około 160 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, krótkie ciemne włosy, zielone oczy i nie ma zarostu.

 

W chwili zaginięcia ubrany był w krótkie ciemne spodnie, niebieską koszulkę z krótkim rękawem oraz jasnozielone buty sportowe.

Zaginął 16-letni Oktawian Dzięgiel. Policja z Olkusza apeluje o kontakt

Funkcjonariusze proszą wszystkie osoby, które mogą posiadać informacje o miejscu pobytu 16-latka o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Olkuszu pod numerem 47 83 25 242 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112.

 

Jak podkreślają mundurowi, każda informacja może pomóc w odnalezieniu zaginionego nastolatka.

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