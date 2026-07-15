"Operacje odwetowe bojowników będą kontynuowane, a cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta do czasu, aż Stany Zjednoczone zakończą swoje akty agresji" – zadeklarował Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.

Iran odpowiada na ataki USA. Wskazał na cieśninę Ormuz

"Wróg (...) powinien również spodziewać się zamknięcia innych szlaków eksportu ropy naftowej i gazu, które służą interesom Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. (...) Eksport ropy naftowej i gazu z regionu będzie dostępny albo dla wszystkich, albo dla nikogo" – dodano w oświadczeniu wygłoszonym w irańskiej telewizji państwowej.

W ramach działań odwetowych Irańczycy zaatakowali na Bliskim Wschodzie. Władze Kuwejtu przekazały informację o pożarze, który wybuchł w wyniku irańskiego uderzenia. W Bahrajnie uruchomione zostały syreny alarmowe.

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IRGC przekazuje też, że uderzono w amerykańskie obiekty wojskowe na terenie Jordanii i Kuwejtu. Jordańska armia poinformowała o przechwyceniu trzech wystrzelonych przez Iran pocisków.

Siły USA rozpoczęły kolejną serię uderzeń na Iran o godz. 15.00 czasu wschodniego USA (21 w Polsce). Ich celem było "osłabianie irańskich zdolności do atakowania żeglugi handlowej w cieśninie Ormuz" - napisało w komunikacie CENTCOM, któremu podlegają siły na Bliskim Wschodzie. Uderzenia trwały przez ok. 7 godzin. Dowództwo Centralne USA poinformowało o zaatakowaniu "dziesiątek celów w pobliżu cieśniny Ormuz i wybrzeży Iranu".

Szef CENTCOM adm. Brad Cooper przekazał też, że Iran w ciągu ostatnich siedmiu dni celowo brał na cel cywilów w regionie, atakując siedem statków handlowych. Według niego w wyniku ataków zginęło lub zostało rannych blisko kilkunastu cywilnych członków załóg.

Amerykańska marynarka wojenna wznowiła też blokadę statków płynących do i z irańskich portów. Decyzję zapowiedział dzień wcześniej prezydent Donald Trump, deklarując, że USA będą "strażnikiem" cieśniny Ormuz. Trump wycofał się jednocześnie z pomysłu pobierania od armatorów opłaty w wysokości 20 proc. wartości ładunku za tranzyt cieśniną, zapowiadając w zamian umowy handlowe i inwestycyjne z państwami arabskimi Zatoki.

Amerykanie wznowili ataki. Trump grozi eskalacją

Prezydent USA Donald Trump zagroził we wtorek w wywiadzie dla Fox News, że jeśli Iran nie pójdzie na układ, w przyszłym tygodniu siły USA rozpoczną ataki na elektrownie i mosty. Zaznaczył, że rozmowy z Iranem trwają.

W rozmowie z bliskowschodnim korespondentem stacji, Trump zapowiedział, że amerykańskie ataki na Iran będą zwiększać intensywność, dopóki Teheran nie pójdzie na ustępstwa. Choć zaznaczył, że ataki na elektrownie "zostawi na koniec", to zapowiedział, że stanie się to już w przyszłym tygodniu "o ile Iran nie przyjdzie do stołu". Ostrzegł przy tym, że jeśli tego nie zrobi, "nic im nie zostanie".

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Prezydent zaznaczył, że jeszcze we wtorek odbyła się kolejna runda rozmów przedstawicieli obu krajów i twierdził, że Iran chce zawrzeć układ, ale jednocześnie zauważył, że Irańczycy "za każdym razem, gdy zawierają umowę to ją łamią".

Administracja Trumpa zaostrzyła też we wtorek presję finansową na Iran, obejmując we wtorek sankcjami irańskiego magnata naftowego oraz ponad 50 powiązanych z nim osób, podmiotów i statków.

jp / polsatnews.pl