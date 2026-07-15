Opublikowany we wtorek raport Misji ONZ ds. Monitoringu Praw Człowieka w Ukrainie (HRMMU) głosi, że w czerwcu "po gwałtownym wzroście udokumentowanym w maju, liczba ofiar wśród cywilów nadal rosła, osiągając najwyższą liczbę zabitych i rannych cywilów od kwietnia 2022 roku".

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W czerwcu w Ukrainie zginęło co najmniej 293 cywilów, a 1 990 zostało rannych. Było to zauważalnie więcej niż w maju, kiedy odnotowano 282 ofiary i 1 794 rannych. W czerwcu 2025 roku zginęło natomiast 249 cywilów, a 1 416 zostało rannych.

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"Główną przyczyną ofiar wśród ludności cywilnej pozostawała broń dalekiego zasięgu (potężne pociski o dużym zasięgu i drony), która odpowiadała za 45 proc. całkowitej liczby ofiar (126 zabitych i 907 rannych)" - pisze HRMMU, dodając, że większość ofiar tej broni odnotowano daleko od linii frontu, w ośrodkach miejskich takich jak Kijów i Dniepr.

W pobliżu linii frontu liczba ofiar cywilnych spowodowanych przez drony bliskiego zasięgu w czerwcu osiągnęła najwyższy miesięczny poziom od 24 lutego 2022 roku (89 zabitych i 588 rannych).

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Wysoką liczbę ofiar wśród ludności cywilnej nadal powodowały także inne rodzaje działań zbrojnych. Chodzi m.in. o bombardowania z powietrza (44 zabitych; 280 rannych), ostrzał artyleryjski oraz ataki z wykorzystaniem wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet (27 zabitych; 171 rannych), a także pozostawione po walkach niewybuchy i miny (7 zabitych; 44 rannych).

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Zdecydowana większość ofiar wśród ludności cywilnej w czerwcu przypadła na obszary kontrolowane przez rząd Ukrainy. Do śmierci i obrażeń cywilów doszło w 13 obwodach oraz w Kijowie.

"Najwięcej ofiar śmiertelnych oraz poszkodowanych odnotowano w Zaporożu (23 zabitych i 229 rannych), Chersoniu (18 zabitych i 236 rannych), Dnieprze (25 zabitych i 77 rannych) oraz Kijowie (11 zabitych i 112 rannych)" - wylicza HRMMU, dodając, że również w tym miesiącu odnotowano nasilone ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy.

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Jak opisuje HRMMU, w pierwszych sześciu miesiącach 2026 roku liczba ofiar wśród cywilów wyniosła w sumie 1 396. Rannych zostało natomiast 7 978 cywilów. Był to zauważalny wzrost względem pierwszego półrocza 2025 roku, kiedy wśród ukraińskich cywilów odnotowano 1 122 zabitych oraz 5 734 rannych. W pierwszych sześciu miesiącach 2024 roku śmierć poniosło natomiast 940 cywilów, a 3 442 odniosło obrażenia.