Najnowszy sondaż poparcia. Wyraźny wzrost jednej z partii
Partią z największym poparciem na poziomie 28,6 proc. jest Koalicja Obywatelska - wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla Wirtualnej Polski. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 23 proc, a trzecia jest Konfederacja, którą wybrało 15,7 proc. respondentów. Poparcie dla dwóch głównych partii spadło, wzrosła za to Konfederacja.
W najnowszym sondażu zwyciężyła Koalicja Obywatelska, która zdobyła 28,6 proc. głosów, co stanowi spadek o 1,1 pp. w stosunku do badania z połowy czerwca.
Taki sam spadek, o 1,1 pp., zanotowało Prawo i Sprawiedliwość. Chęć zagłosowania na tę partię wyraziło 23 proc. ankietowanych.
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Sondaż partyjny. Spadek poparcia dla KO i PiS, rośnie Konfederacja
Konfederację wybrało 15,7 proc ankietowanych, o 3,5 pp. więcej niż w sondażu sprzed miesiąca. Konfederację Korony Polskiej wskazało 10,2 proc. respondentów, o 0,6 pp. więcej niż w połowie czerwca.
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Ponad progiem wyborczym uplasowała się Nowa Lewica oraz Polskie Stronnictwo Ludowe. Lewicę wskazało 7,5 proc. ankietowanych (wzrost o 0,4 pp.), zaś ludowców - 5,2 proc. (wzrost o 0,2 pp.)
Najnowszy sondaż. Sześć partii ponad progiem wyborczym
Gdyby wybory odbyły się w tym tygodniu, do Sejmu nie weszłyby partia Razem, która uzyskała 4-procentowe poparcie (wzrost o 0,9 pp.) oraz Polska 2050 (poparcie 0,6 proc., spadek o 0,8 pkt proc.)
W badaniu nie została jeszcze uwzględniona nowo powołana partia Unia Centrum.
W stosunku do poprzedniej odsłony badania spadła liczba niezdecydowanych. W połowie czerwca niezdecydowanie deklarowało 7,8 proc., a w najnowszej odsłonie sondażu jest to 5,2 proc.
Sondaż United Surveys by IBRiS został przeprowadzony w dniach 10–12 lipca 2026 r. metodą mieszaną CATI & CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków.Czytaj więcej