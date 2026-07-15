Najnowszy sondaż poparcia. Wyraźny wzrost jednej z partii

W najnowszym sondażu zwyciężyła Koalicja Obywatelska, która zdobyła 28,6 proc. głosów, co stanowi spadek o 1,1 pp. w stosunku do badania z połowy czerwca.

Taki sam spadek, o 1,1 pp., zanotowało Prawo i Sprawiedliwość. Chęć zagłosowania na tę partię wyraziło 23 proc. ankietowanych.

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Sondaż partyjny. Spadek poparcia dla KO i PiS, rośnie Konfederacja

Konfederację wybrało 15,7 proc ankietowanych, o 3,5 pp. więcej niż w sondażu sprzed miesiąca. Konfederację Korony Polskiej wskazało 10,2 proc. respondentów, o 0,6 pp. więcej niż w połowie czerwca.

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Ponad progiem wyborczym uplasowała się Nowa Lewica oraz Polskie Stronnictwo Ludowe. Lewicę wskazało 7,5 proc. ankietowanych (wzrost o 0,4 pp.), zaś ludowców - 5,2 proc. (wzrost o 0,2 pp.)

Najnowszy sondaż. Sześć partii ponad progiem wyborczym

Gdyby wybory odbyły się w tym tygodniu, do Sejmu nie weszłyby partia Razem, która uzyskała 4-procentowe poparcie (wzrost o 0,9 pp.) oraz Polska 2050 (poparcie 0,6 proc., spadek o 0,8 pkt proc.)

W badaniu nie została jeszcze uwzględniona nowo powołana partia Unia Centrum.

W stosunku do poprzedniej odsłony badania spadła liczba niezdecydowanych. W połowie czerwca niezdecydowanie deklarowało 7,8 proc., a w najnowszej odsłonie sondażu jest to 5,2 proc.

Sondaż United Surveys by IBRiS został przeprowadzony w dniach 10–12 lipca 2026 r. metodą mieszaną CATI & CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków.