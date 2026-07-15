Nagrywał sąsiadów, teraz musi srogo zapłacić. Pierwsza taka kara

W sprawie chodzi o przypadek osoby, która nie zastosowała się do nakazu "zaprzestania przetwarzania danych osobowych za pomocą monitoringu wizyjnego".

Kamery, które zamontowała, rejestrowały obraz i dźwięk przez całą dobę. Problemem było to, że urządzenia monitorowały nie tylko sytuację na prywatnej posesji, ale także obszar poza nią - drogę publiczną i sąsiednie nieruchomości.

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Na sytuację skarżyli się sąsiedzi, którzy ze swoim problemem zgłosili się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prezes UODO po przeanalizowaniu sprawy nakazał "zaprzestania przetwarzania danych osobowych skarżących za pomocą monitoringu wizyjnego - w zakresie wizerunku oraz głosu, obejmującego swym zasięgiem drogę publiczną oraz nieruchomości skarżących - wobec braku podstawy prawnej dla tego przetwarzania".

Musi zapłacić krocie. Surowa kara dla właściciela domowego monitoringu

Jak tłumaczy UODO w środowym komunikacie, "ignorowanie nakazu organu nadzorczego może słono kosztować". Nie inaczej jest również w tym przypadku. Osoba, która zamontowała kamery i nie zdecydowała się na ich demontaż lub zmianę ustawień w wyznaczonym terminie, musi teraz zapłacić ponad 26 tysięcy złotych.

Jest to pierwsza kara Prezesa UODO związana z prywatnym monitoringiem. Jak czytamy, właściciel monitoringu "nie wniósł skargi na decyzję Prezesa UODO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie", w związku z czym decyzja stała się prawomocna.

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"Nie wykonał też decyzji organu nadzorczego, pomimo upomnienia ze strony UODO. Pisma z urzędu nie były odbierane i po dwukrotnej awizacji (...) zostały uznane za doręczone adresatowi" - wskazuje UODO.

Monitoring obejmował obszar poza posesją. Sąsiedzi czuli się obserwowani

Urząd wyjaśnia, że w przypadku tej sprawy sąsiedzi mieli "poczucie ciągłej obserwacji i nadzorowania ich życia prywatnego wraz z danymi o ich lokalizacji". "Administrator przetwarza ich wizerunek oraz głos w miejscach codziennego ich przebywania i poruszania się w związku z normalnym korzystaniem z drogi publicznej" - czytamy.

UODO wskazuje, że właściciel monitoringu nie miał takiego prawa, aby "monitorować te obszary za pomocą tak inwazyjnej metody, jaką jest stałe monitorowanie i przetwarzanie danych osobowych osób, które tam przebywają - w każdej sytuacji i każdego dnia".

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Kara za nieprzestrzeganie nakazu orzeczonego przez organ nadzorczy może wynieść maksymalnie 20 milionów euro. W tym przypadku opiewa ona na 26 711 złotych. "Uchylanie się od jej zapłaty będzie skutkowało tym, że egzekucją należności zajmie się Urząd Skarbowy, który może w tym celu zająć wynagrodzenie, rachunki bankowe oraz wszelkie składniki majątku, jakim dysponuje taka osoba" - ostrzega urząd.