W wielu miejscach grzmi od pierwszych godzin dnia, a z czasem wcale nie będzie lepiej. Nawałnice dadzą się we znaki mieszkańcom wielu województw - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W obliczu takich niekorzystnych prognoz jedynie niewielkim pocieszeniem będzie fakt, że przez cały dzień będzie ciepło.

Burza uderzyła w Dolny Śląsk. Zalane ulice i tory we Wrocławiu

To był wyjątkowo ciężki poranek dla mieszkańców Wrocławia. W stolicy Dolnego Śląska utrzymywały się niebezpieczne burze z intensywnymi opadami deszczu. To doprowadziło do wielu podtopień.

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Ulewy powodowały utrudnienia w ruchu na terenie całego miasta. W środę rano zalane zostały między innymi torowiska na ulicach św. Jadwigi i Pułaskiego, a w rejonie ulicy Reymonta również wiadukt kolejowy.

Nawałnice, które przetoczyły się przez tę część kraju, trwały od wtorku i zmusiły dolnośląskich strażaków do 425 interwencji (stan na godz. 7:00). Głównie polegały one na usuwaniu powalonych drzew i konarów, zabezpieczaniu uszkodzonych budynków i udrażnianiu zablokowanych dróg - poinformowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano 23 z 34 obozów harcerskich.

Gwałtowne nawałnice, powodujące liczne utrudnienia, we wtorek notowano nie tylko na Dolnym Śląsku, lecz również w wielu innych miejscach na południu. Wiele wskazuje na to, że w środę w tej części Polski może być podobnie, ponieważ nadejdą kolejne burze z masą deszczu i silnym wiatrem.

Nawałnice zakotwiczyły na południu. Powolna wędrówka

Tak jak dzień wcześniej, w środę znowu najbardziej zagrożona pogodowo będzie południowa połowa kraju. Na północy może przelotnie popadać, jednak w wielu miejscach będzie sucho, a w drugiej połowie dnia pojawi się więcej rozpogodzeń.

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Strefa najniebezpieczniejszych burz i ulew przesunie się z zachodu na wschód przez południowe województwa. Obecnie te zjawiska koncentrują się na południowym zachodzie i południu. Tam przynoszą nawalne opady, sięgające 20-25 litrów wody na metr kwadratowy w ciągu 10 minut.

Miejscami suma opadów może sięgać 60-70 litrów, przez co pojawia się zagrożenie podtopieniami, zwłaszcza na terenach zabudowanych.

WXCHARTS Intensywne ulewy w trakcie środowych burz mogą powodować lokalne podtopienia

Podczas tych burz oprócz ulew trzeba też uważać na grad o średnicy do 2-4 centymetrów, zaś porywy wiatru na południowym zachodzie osiągają do około 80 km/h. Takie podmuchy mogą łamać gałęzie i powalać drzewa, powodując przerwy w dostawach prądu i utrudnienia na drogach.

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Burze poruszają się bardzo powoli, a na Ziemi Świętokrzyskiej, w Małopolsce i na Górnym Śląsku są prawie stacjonarne - informuje IMGW. To może sprawić, że lokalnie sumy opadów mogą być bardzo wysokie, grożąc podtopieniami.

W najbliższych godzinach burze dalej będą występować, nie tylko na południu i południowym zachodzie, lecz również w południowych rejonach Lubelszczyzny, Mazowsza, Ziemi Łódzkiej i Wielkopolski. Cały czas to ulewy, które przyniosą, będą największym zagrożeniem.

Ostrzeżenia zasypały południową Polskę. Nie tylko IMGW

Nadchodzące nawałnice i powodowane przez nie zagrożenie sprawia, że pojawiło się wiele ostrzeżeń. Wcześnie rano dla osób przebywających na terenie łącznie sześciu województw wysłano alert RCB.

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"Uwaga! Dziś (15.07) burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - głosi komunikat wysłany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa dla województw:

małopolskiego ;

; podkarpackiego ;

; śląskiego (powiaty: bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, bytom, Chorzów, cieszyński, Gliwice, gliwicki, jastrzębie-zdrój, Jaworzno, Katowice, mikołowski, Mysłowice, Piekary śląskie, pszczyński, raciborski, ruda śląska, rybnicki, rybnik, Siemianowice śląskie, sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, wodzisławski, Zabrze, Żory i żywiecki);

(powiaty: bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, bytom, Chorzów, cieszyński, Gliwice, gliwicki, jastrzębie-zdrój, Jaworzno, Katowice, mikołowski, Mysłowice, Piekary śląskie, pszczyński, raciborski, ruda śląska, rybnicki, rybnik, Siemianowice śląskie, sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, wodzisławski, Zabrze, Żory i żywiecki); lubelskiego (powiaty: biłgorajski, janowski, kraśnicki, opolski, tomaszowski, zamojski i Zamość);

(powiaty: biłgorajski, janowski, kraśnicki, opolski, tomaszowski, zamojski i Zamość); lubuskiego (powiaty: nowosolski, Zielona Góra, zielonogórski, żagański i żarski);

(powiaty: nowosolski, Zielona Góra, zielonogórski, żagański i żarski); dolnośląskiego (powiaty: bolesławiecki i zgorzelecki).

Oprócz tego w środę obowiązują też ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia, które swoim zasięgiem objęły województwa:

podkarpackie ;

; małopolskie ;

; południowe krańce lubelskiego ;

; świętokrzyskie ;

; śląskie ;

; południowe powiaty mazowieckiego ;

; większość łódzkiego (bez krańców północnych);

(bez krańców północnych); opolskie ;

; południowo-wschodnie części wielkopolskiego ;

; wschodnie rejony dolnośląskiego.

Powyższe ostrzeżenia utrzymają się do północy. Z kolei ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed burzami z intensywnymi opadami deszczu wydano dla środkowej i wschodniej części Dolnego Śląska i Wielkopolski. Te alerty utrzymają się do odpowiednio: godz. 15:00 i 18:00.

IMGW Burze i ulewy nawiedzają południe Polski, z tego powodu obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia

Z najnowszych prognoz jasno wynika, że pogoda najlepsza będzie w północnej połowie kraju. Dzięki temu tam bardziej odczuwalne będą wysokie temperatury, których doświadczymy tak naprawdę w całej Polsce.

Pogoda wymagająca, ale ciepła. Upał o krok

Fala ciepłego powietrza cały czas napływa do Polski i w środę również tego doświadczymy, pomimo niesprzyjającej aury.

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W większości kraju będzie przeważnie od 24 do 27 st. C. Najcieplejszym rejonem będzie wschód, gdzie zanotujemy wartości na poziomie 29 st. C, czyli tuż pod progiem upału. Możliwe nawet, że tam miejscami zrobi się upalnie.

WXCHARTS Pomimo burz w całym kraju będzie co najmniej 20 st. C, a miejscami może niewiele zabraknąć do progu upału - prognozuje IMGW

Ciepło będzie we wszystkich regionach. Nawet w zwykle najchłodniejszych okolicach, takich jak tereny nadmorskie oraz podgórskie Karpat, temperatury nie powinny w ciągu dnia spaść poniżej 21 st. C.