W czerwcu Komisja Europejska przedstawiła kolejny pakiet sankcji wobec Rosji, który - według przekazanych wówczas założeń - ma uderzyć m.in. w sektor energetyczny, rynek kryptowalut i rosyjskich żołnierzy walczących na wojnie w Ukrainie.

Agencja Reutera przekazała w środę, że ambasadorowie państw UE nie uzyskali kompromisu w sprawie całego pakietu. Anonimowy unijny dyplomata poinformował natomiast, że wysłannicy zgodzili się utrzymać limit cenowy na rosyjską ropę (44 dolary za baryłkę) do 23 lipca.

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Rozwiązanie ma charakter przejściowy i daje krajom unijnym dodatkowy tydzień na wypracowanie ostatecznego kompromisu.

21. pakiet sankcji. Jest tymczasowa decyzja w sprawie rosyjskiej ropy

Jeżeli korekta nie zostałaby przyjęta do środy, to cena za baryłkę podskoczyłaby do 58 dolarów, co równałoby się ze wzrostem dochodów Kremla. Do samego końca nie było pewne, jaka decyzja zapadnie w sprawie.

Według dwóch źródeł dyplomatycznych, na które powołuje się PAP, do tej pory w Brukseli na drodze do porozumienia stała Austria. Wiedeń domagał się poluzowania sankcji, by bronić interesów swojego banku Raiffeisen, który nadal działa w Rosji.

Propozycja Austrii nie znalazła jednak zrozumienia wśród stolic. Nie pomogła także presja, jaką na austriackiego premiera mieli wywierać pozostali przywódcy europejscy, którzy w poniedziałek na zaproszenie prezydenta Francji Emmanuela Macrona brali udział w spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu.

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Drugim źródłem problemu były ograniczenia w przewozie rosyjskiego gazu skroplonego, którym wciąż trudnią się firmy transportowe z Grecji, Cypru i Malty.

Temat sankcji na Rosję podzielił UE. Dyplomaci wciąż niezgodni

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Kaja Kallas podczas poniedziałkowej konferencji prasowej nie chciała powiedzieć, czy możliwe jest wyłączenie kwestii ropy z całego pakietu i ustanowienie korekty ceny osobno, by zdążyć przed upływem wyznaczonego na środę terminu.

Szefowa dyplomacji nie zgodziła się jednak ze stwierdzeniem jednego z dziennikarzy, że wcześniej inne stolice chowały się za plecami byłego premiera Węgier Viktora Orbana, którego blokady prowadziły do osłabienia sankcji. - Zawsze jest lepiej wyjść z maksymalnie mocną propozycją. Potem, gdy pewne rzeczy zostaną usunięte, my i tak zostaniemy z mocnym pakietem - powiedziała.

Kallas przyznała, że w toku negocjacji pomiędzy krajami członkowskimi została okrojona propozycja dotycząca wprowadzenia zakazu wjazdu do UE wszystkich osób zaangażowanych w walkę po stronie Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie. - Jeśli chodzi o byłych kombatantów, prace nad tym będą kontynuowane, ponieważ stanowi to zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa i nie powinniśmy pozwalać tym ludziom przyjeżdżać do Europy - podkreśliła wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i obronnych.

Największy sprzeciw wobec zakazu wjazdu do UE dla bojowników zgłaszały Francja i Włochy, które przyjmują najwięcej rosyjskich turystów. Oba kraje miały obawiać się o presję na ich służby konsularne rozpatrujące wnioski wizowe Rosjan. Z kolei Bułgaria nie zgodziła się na objęcie sankcjami rosyjskiego patriarchy Cyryla.

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W ramach 21. pakietu Komisja Europejska zaproponowała także wprowadzenie zakazu importu ryb z Rosji, ale przeciwko temu zaprotestowały z kolei Niemcy i Portugalia.