Karol Nawrocki przesłuchany przez prokuraturę. W tle sprawa lokali Muzeum II WŚ

Polska

Prezydent Karol Nawrocki został przesłuchany przez prokuraturę w sprawie wykorzystania lokali Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - przekazała Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. - Prezydent RP Karol Nawrocki został przesłuchany w charakterze świadka. Przesłuchanie odbyło się w Warszawie, w Pałacu Prezydenckim - potwierdził prok. Mariusz Duszyński.

PAP/Darek Delmanowicz
Prezydent RP Karol Nawrocki został przesłuchany w sprawie Muzeum II Wojny Światowej

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński potwierdził, że 9 lipca prezydent Karol Nawrocki został przesłuchany w charakterze świadka w sprawie wykorzystania lokali Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

 

- Prezydent RP Karol Nawrocki został przesłuchany w charakterze świadka. Przesłuchanie odbyło się w Warszawie, w Pałacu Prezydenckim – powiedział rzecznik.

 

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Prezydent Karol Nawrocki przesłuchany w charakterze świadka

Rzecznik wyjaśnił, że Karol Nawrocki występuje w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym nieodpłatnego korzystania z pokoi i apartamentów należących do muzeum podobnie jak pozostały personel kierowniczy. Urzędujący prezydent w okresie objętym postępowaniem, tj. od października 2017 r. do czerwca 2024 r.,  był jednym z dyrektorów gdańskiej instytucji.

 

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- Prokurator wystąpił również do Muzeum II Wojny Światowej o przekazanie dodatkowej dokumentacji. Po jej otrzymaniu i ponownym przeanalizowaniu materiału dowodowego zdecyduje o dalszym toku postępowania – przekazał prok. Duszyński.

W tle nieodpłatne wykorzystanie lokali Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Gdańska prokuratura wszczęła śledztwo po tym, jak w trakcie zeszłorocznej kampanii prezydenckiej media donosiły o nieodpłatnym wykorzystaniu przez Karola Nawrockiego lokali Muzeum II WŚ - mieszkania i apartamentu. Urzędujący prezydent, gdy kierował instytucją, miał zajmować nieruchomości przez 200 dni i za to nie płacić.

 

Karol Nawrocki na początku 2025 r. zdementował doniesienia, przyznając jedynie, że w trakcie pandemii dwukrotnie spędził w lokalach Muzeum II WŚ 10-dniową kwarantannę. Lokal miał być zarezerwowany na nazwisko Nawrockiego przez 200 dni w związku z wykorzystaniem go zgodnie z przeznaczaniem - "do spotkań służbowych z gośćmi z zagranicy oraz z kraju".

 

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