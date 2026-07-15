Prezes PiS ogłosił porozumienie podczas wspólnego wystąpienia z Markiem Wochem. Jak podkreślił, celem jest zjednoczenie środowisk prawicowych przed wyborami do Senatu.

Kaczyński ocenił, że rozdrobnienie prawej strony sceny politycznej zwiększa szanse obecnej koalicji rządzącej na utrzymanie władzy. Dodał, że współpraca z Bezpartyjnymi Samorządowcami ma pomóc odzyskać większość w izbie wyższej parlamentu.

Jarosław Kaczyński o porozumieniu z Bezpartyjnymi Samorządowcami

- Porozumieliśmy się z panem Markiem Wochem. Będziemy współdziałać w celu wspólnego wystąpienia formacji prawicowych w Senacie - ogłosił prezes PiS.

Kaczyński zaznaczył jednak, że kształt porozumienia nie został jeszcze ostatecznie ustalony. - Na pewno musimy się zjednoczyć, by Senat przestał być miejscem, gdzie dominują lewica i liberałowie - powiedział.

Prezes PiS ocenił również, że "przed całą prawą stroną sceny politycznej stoi problem jedności", a jej dezintegracja zwiększa szanse obecnego obozu rządzącego na utrzymanie władzy.

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Marek Woch: To ważna współpraca przed wyborami

Marek Woch podziękował Jarosławowi Kaczyńskiemu za podjęcie współpracy. Jak podkreślił, porozumienie ma znaczenie nie tylko dla Bezpartyjnych Samorządowców, ale również dla innych środowisk prawicowych.

- To współpraca ważna, bo ważni są Bezpartyjni Samorządowcy, szersza paleta ugrupowań i środowisk, która dzięki działaniu pana prezesa się zjednoczyła - powiedział.

Były kandydat na prezydenta wskazywał również na znaczenie arytmetyki wyborczej. Jego zdaniem wspólny start ugrupowań prawicowych w wyborach do Senatu zwiększy ich szanse na zdobycie mandatów.

- Jako Bezpartyjni Samorządowcy jesteśmy przygotowani do samodzielnych wyborów do Sejmu. Gdyby były przedterminowe wybory, jesteśmy gotowi. Natomiast mamy świadomość, że mieliśmy w poprzednich wyborach 2 proc. i 2 proc. może decydować o większości - podsumował.