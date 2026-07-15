GIS ostrzega konsumentów. Groźny alergen w popularnych lodach
W czterech partiach lodów proteinowych Dubai Style Chocolate wykryto obecność niezadeklarowanego alergenu - ostrzega Główny Inspektorat Sanitarny. Produkt może zawierać orzechy nerkowca, które są niebezpieczne dla alergików.
Spożycie produktu przez osoby z alergią na orzechy nerkowca może wywołać u nich wystąpienie reakcji alergicznej. Dla osób bez alergii na orzechy nerkowca produkt wciąż w pełni nadaje się do spożycia.
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Główny Inspektorat Sanitarny podał, że został poinformowany o prowadzonym przez firmę Lidl Sp. z o.o. Sp. k. oraz dystrybutora firmę Motido GmbH wycofaniu wskazanych poniżej 4 partii lodów proteinowych Dubai Style Chocolate o pojemności 500 ml ze względu na możliwą obecność niezadeklarowanego alergenu - orzechów nerkowca.
GIS: 4 partie lodów proteinowych wycofanych ze sklepów
Chodzi o produkt lody proteinowe Dubai Style Chocolate, 500 ml, Gelatelli.
Dotyczy czterech partii lodów:
- data minimalnej trwałości: 24.11.2027 / Numer partii: D2W48J25R2;
- data minimalnej trwałości: 25.11.2027 / Numer partii: D3W48J25R2;
- data minimalnej trwałości: 26.11.2027 / Numer partii: D4W48J25R2;
- data minimalnej trwałości: 27.11.2027 / Numer partii: D5W48J25R2.
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Dystrybutorem lodów w Unii Europejskiej jest Motido GmbH, Kirchhörder Straße 29, 44229 Dortmund, Niemcy.
Dystrybutorem w Polsce jest Lidl sp. z o.o. sp. k., Jankowice, ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne.
Producent niezwłocznie wycofał wadliwy produkt ze sklepów
Jak poinformował GIS dystrybutor, niezwłocznie po otrzymaniu informacji dotyczącej zakwestionowanego produktu, podjął dobrowolną decyzję o wycofaniu z obrotu oraz od konsumentów wskazanych czterech partii produktu.
Informacja dla konsumentów została udostępniona na stronie internetowej lidl.pl oraz we wszystkich sklepach Lidl w Polsce. Organy urzędowej kontroli żywności we współpracy z dystrybutorem prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.
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Z uwagi na ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej po spożyciu, osoby z alergią na orzechy nerkowca powinny bezwzględnie zastosować się do komunikatu i pod żadnym pozorem nie konsumować produktu ze wskazanych powyżej partii.Czytaj więcej