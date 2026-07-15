Przepisy o rencie wdowiej weszły w życie 1 stycznia 2025 roku. Pieniądze są natomiast wypłacane od 1 lipca 2025 roku. Od tego czasu wdowy i wdowcy, którzy dotąd musieli wybierać między własną emeryturą a rentą rodzinną po zmarłym małżonku, mogą pobierać oba świadczenia jednocześnie.

Ważny wybór świadczenia pobieranego w całości

Do 31 grudnia 2026 roku obowiązuje model wypłat, w którym senior może pobierać jedno świadczenie w 100 proc., a drugie w 15 proc. Od 1 stycznia 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25 proc., a ZUS przeliczy je automatycznie, bez konieczności składania nowego wniosku.

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Senior musi sam zdecydować, jakie rozwiązanie będzie dla niego korzystniejsze:

100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia,

100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej.

Jeśli własna emerytura jest wyższa od renty rodzinnej, korzystniejsze jest pobieranie jej w całości i doliczenie 15 proc. renty rodzinnej. Z kolei, gdy renta rodzinna po zmarłym małżonku przewyższa własne świadczenie, lepiej pobierać ją w 100 proc., a własną emeryturę lub rentę tylko w 15 proc.

Co z bardzo wysokimi emeryturami?

Wysoka renta rodzinna nie oznacza, że senior dostanie dowolnie dużą kwotę. Obowiązuje górny limit. "Suma wypłacanych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Do tego limitu wliczamy świadczenia, które będą wypłacane łącznie, a także świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki wypłacane na podstawie ustawy emerytalnej lub odrębnych przepisów" - informuje ZUS na swojej stronie.

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Po marcowej waloryzacji najniższa emerytura wzrosła do 1978,49 zł, więc jej trzykrotność, czyli aktualny limit renty wdowiej, wynosi od 1 marca 2026 roku dokładnie 5935,47 zł brutto. Jeśli suma świadczeń przekroczy próg, ZUS pomniejsza wypłatę o kwotę nadwyżki. O fakcie tym instytucja zawsze informuje świadczeniobiorcę.

"Jeśli renta rodzinna lub własne świadczenie będzie wyższe od kwoty limitu, nadal będziemy wypłacać jedno ze świadczeń - wyższe lub to, które wybierzesz" - doprecyzowuje ZUS.

Najczęstsze błędy we wnioskach

Wniosek o rentę wdowią można składać na formularzu ERWD: Wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną. Dokument obejmuje aż sześć stron, ale nie jest skomplikowany. Mimo to seniorzy wciąż popełniają podobne błędy, co skutkuje odmową wypłaty świadczenia lub wydłużeniem procedury jego przyznania.

- Najczęściej popełnianym błędem jest niewłaściwe wypełnienie rubryk na stronie trzeciej wniosku, w sekcji dotyczącej oświadczenia wnioskodawcy - zauważa Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

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Seniorzy w punkcie "Mam przyznane inne świadczenie lub mam złożony wniosek o inne świadczenie i oczekuję na decyzję w tej sprawie" zaznaczają zwykle odpowiedź "Nie". Zapominają, że jednym z warunków przyznania renty wdowiej jest właśnie posiadanie prawa do co najmniej dwóch świadczeń.

Wiele osób starszych zdecydowało przed laty o pobieraniu renty rodzinnej i zawieszeniu własnej emerytury. Może mieć miejsce sytuacja odwrotna - senior pobiera emeryturę, ale ma przyznane, choć zawieszone, prawo do renty rodzinnej. Zawieszenie pobierania świadczenia nie jest jednak brakiem jego przyznania. Tym samym w powyższym oświadczeniu należy zaznaczyć odpowiedź "Tak".

Drugim najczęstszym błędem jest w tym samym polu pomijanie odpowiedzi dotyczącej zagranicznych instytucji. W takim wypadku ZUS może uruchomić postępowanie wyjaśniające, a tym samym znacznie wydłuży się czas rozpatrywania wniosku.

red. / polsatnews.pl