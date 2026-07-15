"Mężczyzna w stanie silnego upojenia alkoholowego podszedł do księdza, po czym bez żadnego powodu uderzył go w głowę" - czytamy w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie.

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W obronie duchownego stanął kościelny, został on jednak powalony na ziemię. Napastnik zadał mu następnie kilka ciosów ręką, a gdy wstał kopnął leżącego w okolice głowy.

Zaatakował księdza. Był kompletnie pijany

"Policjanci z KPP w Choszcznie zatrzymali 28-latka i doprowadzili do jednostki policji. Sprawca przyznał się do zarzucanych mu czynów" - podkreślono.

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Prokuratura Rejonowa w Choszcznie, na wniosek Komendanta Powiatowego Policji, zastosowała wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych.