Chwile grozy przed kościołem. Atak na księdza, sprawca zatrzymany

Polska

28-latek zaatakował księdza przed Kościołem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w mieście Choszczno (woj. zachodniopomorskie). Policja informuje, że agresor był w stanie silnego upojenia alkoholowego. Mężczyzna został zatrzymany.

Osoba w czarnej sutannie idzie po kamiennej uliczce.
Polsat News
Mężczyzna zaatakował księdza w stanie silnego upojenia alkoholowego; zdj. ilustracyjne

"Mężczyzna w stanie silnego upojenia alkoholowego podszedł do księdza, po czym bez żadnego powodu uderzył go w głowę" - czytamy w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie.

 

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W obronie duchownego stanął kościelny, został on jednak powalony na ziemię. Napastnik zadał mu następnie kilka ciosów ręką, a gdy wstał kopnął leżącego w okolice głowy.

Zaatakował księdza. Był kompletnie pijany

"Policjanci z KPP w Choszcznie zatrzymali 28-latka i doprowadzili do jednostki policji. Sprawca przyznał się do zarzucanych mu czynów" - podkreślono.

 

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Prokuratura Rejonowa w Choszcznie, na wniosek Komendanta Powiatowego Policji, zastosowała wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych.

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Bartosz Przyborowski / polsatnews.pl
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