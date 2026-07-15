Peter Szijjarto doprecyzował, że chodzi o chińskiego producenta samochodów BYD. Przedsiębiorstwo zaoferowało pracę byłemu ministrowi spraw zagranicznych Węgier.

Szijjarto napisał, że złożono mu "niezwykle zaszczytną" ofertę pracy "na stanowisku międzynarodowym", w związku z czym podjął decyzję o rezygnacji z mandatu parlamentarnego. Jak dodał, w koncernie będzie odpowiadał za relacje zewnętrzne i rozwój nowych linii biznesowych.

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"BYD to jedna z największych firm motoryzacyjnych, które odniosły sukces w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Jest ona również wiodącym producentem pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii na świecie" - napisał były szef węgierskiego MSZ.

Peter Szijjarto rezygnuje z mandatu. Dołączy do giganta motoryzacyjnego

Peter Szijjarto od początku swojej kariery politycznej związany był z Fideszem. W szeregi partii wstąpił jeszcze w 1998 roku, a w latach 2005-2009 przewodniczył jej organizacji młodzieżowej Fidelitas.

W wyborach w 2002 roku został po raz pierwszy wybrany do Zgromadzenia Narodowego, a w kolejnych licznych głosowaniach z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. Na czele Ministerstwa Spraw Zagranicznych Węgier Szijjarto stanął w 2014 roku. Stanowisko to utrzymywał również w trzecim i czwartym rządzie Viktora Orbana.

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Urzędowanie zakończył w maju 2026 roku, co było związane z klęską Fideszu w wyborach parlamentarnych. Władzę w kraju objęła TISZA, która uzyskała 141 miejsc w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Nowym premierem został Peter Magyar.