Skandaliczne słowa serbskiej minister. "Najbardziej bezczelne stwierdzenie"

Rzeczniczka Komisji Europejskiej Anitta Hipper oceniła, że słowa Paunović są sprzeczne z wartościami, na których opiera się Unia Europejska, oraz z zobowiązaniami Serbii wynikającymi z dialogu o normalizacji stosunków z Kosowem. Krytyczne stanowisko zajęły także władze w Prisztinie.

Kontrowersyjne słowa padły w wywiadzie wyemitowanym w sobotę przez telewizję Kurir. Minister administracji państwowej i samorządu, pochodząca z miasta Peć w Kosowie, odniosła się do działań prowadzonych przez władze Serbii podczas wojny w Kosowie.

- Gdybym była Slobodanem Miloszeviciem, dokonałabym czystek etnicznych w Kosowie w 1998 roku. I jest to najbardziej bezczelne stwierdzenie, jakie kiedykolwiek wypowiedziałam - powiedziała Paunović.

UE: To sprzeczne z wartościami i zobowiązaniami Serbii

Do wypowiedzi minister odniosła się rzeczniczka Komisji Europejskiej Anitta Hipper. Jak przekazała bałkańska redakcja Radia Wolna Europa, uznała, że słowa serbskiej polityk są sprzeczne z wartościami godności ludzkiej, pojednania, odpowiedzialności i dobrosąsiedzkich stosunków, na których opiera się Unia Europejska.

- Jest ona również sprzeczna ze zobowiązaniami, jakie Serbia przyjęła w ramach dialogu na rzecz normalizacji stosunków z Kosowem - dodała Hipper.

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Równie krytycznie wypowiedział się rząd Kosowa. W oświadczeniu przekazanym Radiu Wolna Europa podkreślono, że problemem pozostaje fakt, iż państwo serbskie nigdy nie zdystansowało się od polityki prowadzonej przez Slobodana Miloszevicia.

Jak dodano, partnerzy Serbii powinni pamiętać o tym podczas rozmów dotyczących integracji europejskiej, reform czy wsparcia finansowego. Zdaniem władz w Prisztinie podobne deklaracje nie są jedynie słowami, lecz świadczą o podejściu, od którego Serbia nie odcięła się do dziś.

Serbska minister nie wycofuje się ze swoich słów

We wtorkowym oświadczeniu Paunović podkreśliła, że nie odcina się od polityki Socjalistycznej Partii Serbii, założonej przez Slobodana Miloszevicia. Jest członkinią ugrupowania od 1992 roku.

"Jesteśmy partią, która kierowała Serbią w niewyobrażalnie trudnych okolicznościach historycznych, partią, która poniosła wielkie ofiary, partią, której nazwa najczęściej padała w Hadze" - napisała. Wypowiedź minister potępiło również kilka partii opozycyjnych w Serbii.

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Wojna w Kosowie i proces Miloszevicia

Serbia utraciła kontrolę nad Kosowem po nalotach NATO w 1999 roku i do dziś nie uznaje ogłoszonej w 2008 roku niepodległości byłej prowincji. W wojnie w Kosowie w latach 1998-1999 zginęło ponad 13 tys. cywilów.

Slobodan Miloszević został zatrzymany w 2001 roku i przekazany Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu dla byłej Jugosławii w Hadze. Oskarżono go o zbrodnie przeciwko ludzkości, ludobójstwo oraz naruszenia prawa wojennego. Zmarł w 2006 roku w haskim więzieniu przed zakończeniem procesu.