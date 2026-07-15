Rzeczniczkę rosyjskiego MSZ cytuje agencja RIA Novosti. Podczas briefingu prasowego Maria Zacharowa powiedziała, że polskie ćwiczenia wojskowe w pobliżu granic z Rosją i Białorusią to próba "pokazania siły" przez Warszawę.

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- Uważamy to przede wszystkim za niewłaściwą próbę pokazania siły przez Warszawę, mającą na celu, ich zdaniem, awans na kolejny szczebel w dążeniu do upragnionego statusu lidera tego, co uważają za Europę Wschodnią - kontynuowała.

"Lekkomyślne". Rzeczniczka rosyjskiego MSZ uderza w Polskę

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ dodała także, że ćwiczenia odbyły się w obliczu narastających napięć w regionie, wywołanych - w jej ocenie - "lekkomyślnymi działaniami zbiorowej mniejszości zachodniej", które sprowokowały i zaostrzyły konflikt na Ukrainie.

- Ujawnienie działań wojskowych i obecności polskich sił zbrojnych w pobliżu granic Rosji i Białorusi po raz kolejny dowodzi absolutnej nieodpowiedzialności polskich elit - powiedziała Zacharowa.

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W swojej wypowiedzi rzeczniczka rosyjskiego MSZ zaznaczyła, że chodzi o ćwiczenia wojskowe "odbywające się w pobliżu granic z Rosją i Białorusią w dniach 13-14 lipca".

Wojsko ruszyło na drogi. Ćwiczenia w północno-wschodniej Polsce

W niedzielę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o planowanym szkoleniu wydzielonych pododdziałów Sił Zbrojnych RP, które odbyły się w poniedziałek i wtorek na północno-wschodnim obszarze naszego kraju. Celem tej inicjatywy było "utrzymanie gotowości operacyjnej i doskonalenie zdolności bojowych".

"Tego rodzaju przedsięwzięcie jest regularnym elementem działalności szkoleniowej Wojska Polskiego" - dodało Dowództwo Operacyjne RSZ, apelując do mieszkańców o zachowanie ostrożności w rejonach przemieszczania się pojazdów wojskowych oraz o niepublikowanie w mediach społecznościowych informacji, zdjęć i nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego.

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To nie jedyna inicjatywa wojskowa, ogłoszona w ostatnim czasie. We wtorek minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w mediach społecznościowych, że we wrześniu razem z polskimi żołnierzami ćwiczyć będą wojska Francji i Wielkiej Brytanii oraz inne wojska sojusznicze.

"To pokaz siły i skuteczne odstraszanie Rosji. To także potwierdzenie, że bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, bezpieczeństwo Polski jest wspólną odpowiedzialnością naszych sojuszników. Nasza pozycja w Sojuszu nigdy nie była tak silna" - napisał wicepremier.