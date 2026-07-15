"Absolutna nieodpowiedzialność". Rzeczniczka rosyjskiego MSZ atakuje Polskę
Polskie ćwiczenia wojskowe w pobliżu granic z Rosją i Białorusią uważamy za niewłaściwą próbę pokazania siły przez Warszawę - powiedziała Maria Zacharowa. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ oceniła również, że inicjatywa "po raz kolejny dowodzi absolutnej nieodpowiedzialności polskich elit".
Rzeczniczkę rosyjskiego MSZ cytuje agencja RIA Novosti. Podczas briefingu prasowego Maria Zacharowa powiedziała, że polskie ćwiczenia wojskowe w pobliżu granic z Rosją i Białorusią to próba "pokazania siły" przez Warszawę.
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- Uważamy to przede wszystkim za niewłaściwą próbę pokazania siły przez Warszawę, mającą na celu, ich zdaniem, awans na kolejny szczebel w dążeniu do upragnionego statusu lidera tego, co uważają za Europę Wschodnią - kontynuowała.
"Lekkomyślne". Rzeczniczka rosyjskiego MSZ uderza w Polskę
Rzeczniczka rosyjskiego MSZ dodała także, że ćwiczenia odbyły się w obliczu narastających napięć w regionie, wywołanych - w jej ocenie - "lekkomyślnymi działaniami zbiorowej mniejszości zachodniej", które sprowokowały i zaostrzyły konflikt na Ukrainie.
- Ujawnienie działań wojskowych i obecności polskich sił zbrojnych w pobliżu granic Rosji i Białorusi po raz kolejny dowodzi absolutnej nieodpowiedzialności polskich elit - powiedziała Zacharowa.
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W swojej wypowiedzi rzeczniczka rosyjskiego MSZ zaznaczyła, że chodzi o ćwiczenia wojskowe "odbywające się w pobliżu granic z Rosją i Białorusią w dniach 13-14 lipca".
Wojsko ruszyło na drogi. Ćwiczenia w północno-wschodniej Polsce
W niedzielę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o planowanym szkoleniu wydzielonych pododdziałów Sił Zbrojnych RP, które odbyły się w poniedziałek i wtorek na północno-wschodnim obszarze naszego kraju. Celem tej inicjatywy było "utrzymanie gotowości operacyjnej i doskonalenie zdolności bojowych".
"Tego rodzaju przedsięwzięcie jest regularnym elementem działalności szkoleniowej Wojska Polskiego" - dodało Dowództwo Operacyjne RSZ, apelując do mieszkańców o zachowanie ostrożności w rejonach przemieszczania się pojazdów wojskowych oraz o niepublikowanie w mediach społecznościowych informacji, zdjęć i nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego.
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To nie jedyna inicjatywa wojskowa, ogłoszona w ostatnim czasie. We wtorek minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w mediach społecznościowych, że we wrześniu razem z polskimi żołnierzami ćwiczyć będą wojska Francji i Wielkiej Brytanii oraz inne wojska sojusznicze.
"To pokaz siły i skuteczne odstraszanie Rosji. To także potwierdzenie, że bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, bezpieczeństwo Polski jest wspólną odpowiedzialnością naszych sojuszników. Nasza pozycja w Sojuszu nigdy nie była tak silna" - napisał wicepremier.Czytaj więcej