Pacjent przyjechał własnym autem na SOR. Parking kosztował go pół pensji
1350 zł - tyle wyniósł rachunek, jaki jeden z pacjentów Szpitala Klinicznego w Poznaniu musiał uiścić po pobycie na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Mężczyzna został skierowany na SOR przez lekarza po stwierdzeniu poważnych problemów kardiologicznych i przyjechał własnym samochodem. Po trzech dobach w szpitalu opłata za parking wyniosła połowę miesięcznego wynagrodzenia mężczyzny.
Do "Głosu Wielkopolskiego" zgłosił się Mykoła Studzinski, który 7 lipca, po wcześniejszej konsultacji ze znajomym lekarzem, zgłosił się w trybie pilnym na SOR poznańskiego szpitala klinicznego. Mężczyzna ma problemy z sercem, a do szpitala przyjechał własnym samochodem, który zaparkował na płatnym szpitalnym parkingu.
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Decyzją lekarzy mężczyzna został przyjęty do szpitala, gdzie spędził trzy dobry. Po jego opuszczeniu skierował się do samochodu, jednak gdy próbował wyjechać z parkingu, okazało się, że będzie go to kosztować 1350 zł.
1350 zł za parking pod szpitalem. Pacjent zostawił pół wynagrodzenia
Opłata została naliczona zgodnie z regulaminem, który stanowi, że parking kosztuje 10 zł za każde rozpoczęte 30 minut. Niestety pacjent nie dysponował na rachunku bankowym kwotą, która pozwoliłaby opłacić rachunek.
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- Wyjaśniłem, że nie mam w tej chwili takiej kwoty na karcie, ale nikt nie chciał mnie wypuścić i musiałam czekać w samochodzie bez wody, bez jedzenia. (…) Pięciokrotnie kontaktowałem się z operatorem przez interkom na szlabanie, błagając o wypuszczenie ze względu nа stan zdrowia - wyjaśnił Mykoła Studzinski.
Mężczyźnie nie pomogła policja. Dopiero kontakt z pracodawcą i przelane przez niego wynagrodzenie umożliwiły mężczyźnie opuszczenie parkingu we własnym samochodzie. Pacjent podkreślił, że opłata w wysokości 1350 zł to równowartość połowy jego miesięcznego wynagrodzenia.
Szpital: Możliwe obniżenie opłaty pacjentom przyjętym w trybie ostrym
Administracja szpitala w odpowiedzi na pytania skierowane przez dziennik wyjaśnia, że opłata ma zniechęcać do korzystania z parkingu, który jest potrzebny pacjentom. Kierownictwo potwierdziło, że sytuacja jest analizowana i możliwe, że dojdzie do obniżenia opłaty, czyli zwrotu części środków.
- Pacjent powinien się zwrócić z indywidualnym wnioskiem o obniżenie opłaty do szpitala i tego typu wniosek po indywidualnym rozpatrzeniu - w przypadku pacjentów przyjętych w trybie ostrym - będzie rozpatrzony pozytywnie - przekazała Ewa Żurowska, kierownik biura dyrekcji szpitala.Czytaj więcej