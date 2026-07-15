Pacjent przyjechał własnym autem na SOR. Parking kosztował go pół pensji

Do "Głosu Wielkopolskiego" zgłosił się Mykoła Studzinski, który 7 lipca, po wcześniejszej konsultacji ze znajomym lekarzem, zgłosił się w trybie pilnym na SOR poznańskiego szpitala klinicznego. Mężczyzna ma problemy z sercem, a do szpitala przyjechał własnym samochodem, który zaparkował na płatnym szpitalnym parkingu.

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Decyzją lekarzy mężczyzna został przyjęty do szpitala, gdzie spędził trzy dobry. Po jego opuszczeniu skierował się do samochodu, jednak gdy próbował wyjechać z parkingu, okazało się, że będzie go to kosztować 1350 zł.

1350 zł za parking pod szpitalem. Pacjent zostawił pół wynagrodzenia

Opłata została naliczona zgodnie z regulaminem, który stanowi, że parking kosztuje 10 zł za każde rozpoczęte 30 minut. Niestety pacjent nie dysponował na rachunku bankowym kwotą, która pozwoliłaby opłacić rachunek.

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- Wyjaśniłem, że nie mam w tej chwili takiej kwoty na karcie, ale nikt nie chciał mnie wypuścić i musiałam czekać w samochodzie bez wody, bez jedzenia. (…) Pięciokrotnie kontaktowałem się z operatorem przez interkom na szlabanie, błagając o wypuszczenie ze względu nа stan zdrowia - wyjaśnił Mykoła Studzinski.

Mężczyźnie nie pomogła policja. Dopiero kontakt z pracodawcą i przelane przez niego wynagrodzenie umożliwiły mężczyźnie opuszczenie parkingu we własnym samochodzie. Pacjent podkreślił, że opłata w wysokości 1350 zł to równowartość połowy jego miesięcznego wynagrodzenia.

Szpital: Możliwe obniżenie opłaty pacjentom przyjętym w trybie ostrym

Administracja szpitala w odpowiedzi na pytania skierowane przez dziennik wyjaśnia, że opłata ma zniechęcać do korzystania z parkingu, który jest potrzebny pacjentom. Kierownictwo potwierdziło, że sytuacja jest analizowana i możliwe, że dojdzie do obniżenia opłaty, czyli zwrotu części środków.

- Pacjent powinien się zwrócić z indywidualnym wnioskiem o obniżenie opłaty do szpitala i tego typu wniosek po indywidualnym rozpatrzeniu - w przypadku pacjentów przyjętych w trybie ostrym - będzie rozpatrzony pozytywnie - przekazała Ewa Żurowska, kierownik biura dyrekcji szpitala.