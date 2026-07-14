Zwłoki mężczyzny zostały odnalezione 8 maja bieżącego roku na plaży w Stubbenfelde na niemieckiej części wyspy Uznam.

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Tożsamość zmarłego przez długi czas pozostawała nieznana. Dopiero po szczegółowych badaniach, które trwały blisko dwa miesiące, policja mogła jednoznacznie potwierdzić, że chodzi o 94-letniego Polaka.

Ciało znalezione na plaży w Niemczech. Policja: To 94-letni Polak

Jak przekazała niemiecka telewizja N-TV, mężczyzna był uznawany za zaginionego od 28 grudnia ubiegłego roku.

Nie ujawniono szczegółowej przyczyny śmierci 94-latka. Jednocześnie - jak poinformowała w komunikacie komenda policji w Neubrandenburgu - śledczym udało się wykluczyć udział osób trzecich w tragedii.

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Choć funkcjonariusze o tym nie wspomnieli, to niektóre niemieckie media spekulują, że 94-latek mógł być pasażerem promu kursującego między szwedzkim Ystad a Świnoujściem oraz że wypadł za burtę około 30 kilometrów od Rugii.

Tego typu informację podał m.in. portal ostsee-zeitung.de, który opisał, że po incydencie służby starały się uratować mężczyznę. "Kapitan promu nadał sygnał SOS. To zapoczątkowało zakrojoną na szeroką skalę, skoordynowaną na skalę międzynarodową" - podał portal. Po paru godzinach akcja poszukiwawcza została jednak przerwana.