Zwłoki na plaży w Niemczech. Potwierdził się czarny scenariusz, nie żyje Polak

Świat

Nad rozwikłaniem tej zagadki niemieccy śledczy pracowali od maja. Teraz już wiadomo, że mężczyzna, którego ciało zostało odnalezione na plaży wyspie Uznam, należało do 94-letniego Polaka, który od grudnia 2025 roku był uznawany za zaginionego.

Metalowa kładka schodowa prowadząca w dół z klifu na piaszczystą plażę nad morzem.
Wikimedia Commons/Presse03
Zwłoki 94-letniego Polaka odnaleziono na plaży w Niemczech (zdj. ilustracyjne)

Zwłoki mężczyzny zostały odnalezione 8 maja bieżącego roku na plaży w Stubbenfelde na niemieckiej części wyspy Uznam.

 

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Tożsamość zmarłego przez długi czas pozostawała nieznana. Dopiero po szczegółowych badaniach, które trwały blisko dwa miesiące, policja mogła jednoznacznie potwierdzić, że chodzi o 94-letniego Polaka.

Ciało znalezione na plaży w Niemczech. Policja: To 94-letni Polak

Jak przekazała niemiecka telewizja N-TV, mężczyzna był uznawany za zaginionego od 28 grudnia ubiegłego roku.

 

Nie ujawniono szczegółowej przyczyny śmierci 94-latka. Jednocześnie - jak poinformowała w komunikacie komenda policji w Neubrandenburgu - śledczym udało się wykluczyć udział osób trzecich w tragedii.

 

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Choć funkcjonariusze o tym nie wspomnieli, to niektóre niemieckie media spekulują, że 94-latek mógł być pasażerem promu kursującego między szwedzkim Ystad a Świnoujściem oraz że wypadł za burtę około 30 kilometrów od Rugii.

 

Tego typu informację podał m.in. portal ostsee-zeitung.de, który opisał, że po incydencie służby starały się uratować mężczyznę. "Kapitan promu nadał sygnał SOS. To zapoczątkowało zakrojoną na szeroką skalę, skoordynowaną na skalę międzynarodową" - podał portal. Po paru godzinach akcja poszukiwawcza została jednak przerwana.

Alicja Krause / polsatnews.pl
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