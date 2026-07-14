Zmienił Barcelonę na Chicago. Lewandowski o "trudnej decyzji"

Świat

Robert Lewandowski przyznał, że decyzja o opuszczeniu Europy była dla jego rodziny trudna. - Ale nie wyobrażałem sobie pozostania w niej po tych czterech latach w Barcelonie - wyznał podczas pierwszej konferencji prasowej po przejściu do Chicago Fire.

Robert Lewandowski siedzi przy stole konferencyjnym, mówiąc do mikrofonu. Na stole stoi butelka wody.
Robert Lewandowski podczas konferencji prasowej po przejściu do Chicago Fire

37-letni napastnik jest już w końcowej fazie kariery, wcześniej osiągał sukcesy z Borussią Dortmund, Bayernem Monachium i Barceloną, z którą nie przedłużył kontraktu.

 

Umowę z Chicago Fire podpisał pod koniec czerwca. - Byłem pod wrażeniem tego, jak klub starał się o mnie, jak bardzo zależało mu, żebym tu przyszedł. Począwszy od pierwszego spotkania z trenerem, jeszcze w Barcelonie. (...) Takie zaangażowanie miało dla mnie znaczenie, było jednym z głównych czynników, dlaczego zdecydowałem się tu przyjść - podkreślił Lewandowski.

USA. Robert Lewandowski zaprezentowany w Chicago Fire

Ze względu na mundial rozgrywki MLS zostały przerwane pod koniec maja.

 

Chicago Fire w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego zmierzy się z Vancouver Whitecaps. To pierwszy mecz, który Lewandowski mógłby rozegrać w nowym klubie.

 

- Wiem, że mieszka tu dużo Polaków, już byłem ciepło witany na ulicy. Bardzo mnie to cieszy - podkreślił Lewandowski.

 

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Wcześniej we wtorek Polak odbył pierwszy trening z nowymi kolegami z drużyny. 

Co dalej z reprezentacją Polski? 

Po braku awansu biało-czerwonych do trwającego mundialu w Ameryce Północnej pojawiły się znaki zapytania dotyczące dalszej kariery reprezentacyjnej 37-letniego napastnika.

 

- Ważniejsze jest to, żeby trochę tutaj pożyć, pograć, zorientować się, jak wygląda życie na innym kontynencie. Później wrócę do tej sprawy. Będę w stanie odpowiedzieć na parę pytań, które mam w głowie, i stwierdzić, co jest najlepsze dla mnie i dla reprezentacji - powiedział Lewandowski.

 

Najbliższe zgrupowanie drużyny narodowej planowane jest na końcówkę września. Wówczas Polska zagra dwukrotnie z Bośnią i Hercegowiną, raz ze Szwecją i raz z Rumunią w Lidze Narodów. 

Artur Pokorski / mjo / polsatnews.pl / PAP
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