Jak wynika z komunikatu Prokuratury Generalnej, wnioski trafiły do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego 13 i 14 lipca. Śledczy zebrali dowody w trzech odrębnych postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez różne jednostki prokuratury. Żadna ze spraw nie ma związku z wykonywaniem przez te osoby mandatu posła.

Obecnie parlamentarzyści są chronieni immunitetem, co uniemożliwia prokuraturze przedstawienie im zarzutów i przesłuchanie w charakterze podejrzanych. Aby śledczy mogli wykonać kolejne czynności procesowe, Sejm musi wyrazić zgodę na pociągnięcie posłów do odpowiedzialności karnej. Alternatywnie, każdy z zainteresowanych posłów może sam zrzec się immunitetu, składając odpowiednie oświadczenie przed marszałkiem Sejmu.

Sprawa Katarzyny Ueberhan. Oświadczenia majątkowe pod lupą CBA i przywłaszczony samochód

Wniosek dotyczący posłanki Katarzyny Ueberhan z Lewicy opiera się na ustaleniach Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Sprawę zainicjowało Centralne Biuro Antykorupcyjne, badając oświadczenia majątkowe składane przez posłankę w latach 2019-2023.

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Do tego postępowania dołączono także sprawę dotyczącą przywłaszczenia samochodu osobowego, który został jej powierzony na podstawie umowy leasingu.

Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstw polegających na zatajeniu lub podaniu nieprawdziwych danych w sześciu oświadczeniach majątkowych oraz przywłaszczeniu leasingowanego auta.

Władysław Teofil Bartoszewski miał kupić mieszkania za przywłaszczone środki

Wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PSL Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu to z kolei efekt śledztwa prowadzonego przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Postępowanie rozpoczęło się po zawiadomieniu złożonym przez Fundację Zbiorów im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie.

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Śledczy podejrzewają posła o przywłaszczenie powierzonych środków pieniężnych oraz kupionych za nie lokali mieszkalnych. Ponadto zgromadzony materiał wskazuje na podejmowanie działań zmierzających do udaremnienia wykonania spodziewanego wyroku sądu poprzez sprzedaż i darowiznę składników swojego majątku.

Przemyśl. Prokuratura stawia zarzuty byłemu staroście jarosławskiemu Tadeuszowi Chrzanowi

Sprawa posła Tadeusza Chrzana z PiS-u dotyczy okresu, w którym pełnił on funkcję starosty powiatu jarosławskiego w 2018 roku. Postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Przemyślu na skutek doniesienia CBA. Zarzuty dotyczą nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przy budowie otwartej strzelnicy w Maleniskach, finansowanej z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej.

Według śledczych poseł działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez powiat jarosławski. W sprawozdaniu wykazano rzekome prace, które w rzeczywistości nie zostały wykonane, a wykonawca otrzymał za nie wypłatę. Doprowadziło to do szkody w mieniu Skarbu Państwa na kwotę około 195 tys. zł oraz konieczności zapłaty przez powiat opłaty legalizacyjnej w wysokości 250 tys. zł.

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mbd / mjo / polsatnews.pl