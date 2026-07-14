Wniosek o zatrzymanie Grzegorza Brauna. Europarlament potwierdza

Świat

Do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wpłynął wniosek prokuratora generalnego Waldemara Żurka o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła Grzegorza Brauna. Śledczy próbowali dotąd pięciokrotnie przedstawić mu zarzuty, ale polityk nie stawiał się na przesłuchaniach. Sprawa dotyczy m.in. zarzutu pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w oleśnickim szpitalu.

Mężczyzna z opaską na oku przemawia do mikrofonu. W tle widać flagi i inne osoby.
PAP / Piotr Nowak
Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył wniosek do PE o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła Grzegorza Brauna

Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał we wtorek przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Robercie Metsoli wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła Grzegorza Brauna - poinformowała rzeczniczka europarlamentu Anna Adamiak.

 

Wniosek jest związany z zeszłorocznymi wydarzeniami i sformułowanymi wobec Brauna zarzutami między innymi pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy. Chodzi o zatrzymanie i doprowadzenie Brauna w celu ogłoszenia mu tych zarzutów.

 

Jak przypomniała prokurator Adamiak, w sprawie tej jeszcze w połowie listopada zeszłego roku Parlament Europejski uchylił immunitet Braunowi.

Jest wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Grzegorza Brauna. "Reakcja na prezentowaną postawę"

"Po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego prokurator sporządził postanowienie o przedstawieniu zarzutów i podjął czynności zmierzające do jego ogłoszenia oraz przesłuchania Grzegorza Brauna w charakterze podejrzanego. Pomimo pięciokrotnego wezwania do stawienia się na czynności procesowe nie doszło do ich skutecznego przeprowadzenia" - przypomniała rzeczniczka europarlamentu.

 

ZOBACZ: Grzegorz Braun ukarany przez Parlament Europejski. "Narusza godność i reputację"

 

"Zachowanie Grzegorza Brauna oraz jego obrońcy, polegające na opuszczaniu miejsca czynności bez zgody prokuratora lub niestawianiu się po zarządzonej przerwie, uniemożliwiło przedstawienie zarzutów i przesłuchanie podejrzanego" - wskazała prokurator.

 

Dlatego - jak dodała - "skierowanie wniosku o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła Grzegorza Brauna stanowi reakcję prokuratora na postawę prezentowaną w toku prowadzonego postępowania".

mbd / mjo / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
GRZEGORZ BRAUNPARLAMENT EUROPEJSKIPROKURATURAŚWIATWALDEMAR ŻUREKZATRZYMANIE

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 