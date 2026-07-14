Wniosek o zatrzymanie Grzegorza Brauna. Europarlament potwierdza
Do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wpłynął wniosek prokuratora generalnego Waldemara Żurka o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła Grzegorza Brauna. Śledczy próbowali dotąd pięciokrotnie przedstawić mu zarzuty, ale polityk nie stawiał się na przesłuchaniach. Sprawa dotyczy m.in. zarzutu pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w oleśnickim szpitalu.
Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał we wtorek przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Robercie Metsoli wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła Grzegorza Brauna - poinformowała rzeczniczka europarlamentu Anna Adamiak.
Wniosek jest związany z zeszłorocznymi wydarzeniami i sformułowanymi wobec Brauna zarzutami między innymi pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy. Chodzi o zatrzymanie i doprowadzenie Brauna w celu ogłoszenia mu tych zarzutów.
Jak przypomniała prokurator Adamiak, w sprawie tej jeszcze w połowie listopada zeszłego roku Parlament Europejski uchylił immunitet Braunowi.
Jest wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Grzegorza Brauna. "Reakcja na prezentowaną postawę"
"Po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego prokurator sporządził postanowienie o przedstawieniu zarzutów i podjął czynności zmierzające do jego ogłoszenia oraz przesłuchania Grzegorza Brauna w charakterze podejrzanego. Pomimo pięciokrotnego wezwania do stawienia się na czynności procesowe nie doszło do ich skutecznego przeprowadzenia" - przypomniała rzeczniczka europarlamentu.
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"Zachowanie Grzegorza Brauna oraz jego obrońcy, polegające na opuszczaniu miejsca czynności bez zgody prokuratora lub niestawianiu się po zarządzonej przerwie, uniemożliwiło przedstawienie zarzutów i przesłuchanie podejrzanego" - wskazała prokurator.
Dlatego - jak dodała - "skierowanie wniosku o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła Grzegorza Brauna stanowi reakcję prokuratora na postawę prezentowaną w toku prowadzonego postępowania".