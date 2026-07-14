Wielki pożar pod Paryżem. Zatrzymano dwie osoby

Świat

- Ogień strawił już ponad 1 900 hektarów - poinformowali we wtorek strażacy, którzy walczą z pożarem w pobliżu zamku Fontainebleau, pod Paryżem. Władze przekazały, że w związku z możliwym podpaleniem zatrzymano do tej pory dwie osoby.

Widok z lotu ptaka na gęsty las sosnowy, nad którym unosi się olbrzymi słup dymu i płomienie obejmujące drzewa.
AP Photo/Emma Da Silva
Płonie las pod Paryżem, zatrzymano dwie osoby

Do tej pory dwie osoby zostały zatrzymane w związku z możliwym podpaleniem w pobliżu francuskiej rezydencji królewskiej w Fontainebleau. Dawny teren łowiecki paryskiej korony leży zaledwie około 64 km od stolicy.

 

Minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez stwierdził, że okoliczności pożaru budzą podejrzenia.

 

- W promieniu 1000 metrów było około dziesięciu punktów, w których wybuchł ogień, co sugeruje, że mógł zostać wzniecony celowo - poinformował w poniedziałek wieczorem. - Sytuacja nie została jeszcze opanowana - dodał. Zadanie utrudniają porywy wiatru.

 

 

Płonie las pod Paryżem. Zatrzymano dwie osoby

Walka z żywiołem trwa od niedzieli, kiedy wybuchł pierwszy pożar, drugi trwa od poniedziałku. - Ogień strawił już ponad 1 900 hektarów (19 km2) - poinformowali we wtorek strażacy.

 

Rzecznik regionalnej straży pożarnej Paul-Edouard Laurain przekazał również, że w akcji gaśniczej uczestniczy około 850 strażaków. Po raz pierwszy użyto również samolotów gaśniczych typu Canadair, które przeleciały tuż nad Sekwaną, aby napełnić zbiorniki i spróbować opanować pożar z góry. Użyto także dwóch maszyn typu Dash i trzech helikopterów gaśniczych.

 

- Do poniedziałkowego wieczoru przeprowadzono łącznie 187 zrzutów wody - poinformował dowódca akcji ratowniczej Jean-Marc Sicard.

 

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W związku z rozprzestrzeniającym się ogniem, z domów ewakuowano 900 osób. Co więcej, przez bliską odległość, koniecznością było zamknięcie autostrady A6, łączącej stolicę z Lyonem i południem kraju. Mniejsze pożary w okolicy zakłóciły również ruch pociągów dużych prędkości.

 

We wtorek Francji obchodzone jest Święto Narodowe, najważniejsza uroczystość państwowa w kraju upamiętniająca wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej i szturm na więzienie Bastylii w 1789 roku.

Jan Nalepa / polsatnews.pl / AFP / Reuters
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