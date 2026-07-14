Do tej pory dwie osoby zostały zatrzymane w związku z możliwym podpaleniem w pobliżu francuskiej rezydencji królewskiej w Fontainebleau. Dawny teren łowiecki paryskiej korony leży zaledwie około 64 km od stolicy.

Minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez stwierdził, że okoliczności pożaru budzą podejrzenia.

- W promieniu 1000 metrów było około dziesięciu punktów, w których wybuchł ogień, co sugeruje, że mógł zostać wzniecony celowo - poinformował w poniedziałek wieczorem. - Sytuacja nie została jeszcze opanowana - dodał. Zadanie utrudniają porywy wiatru.

🔴FRANCE 🇫🇷 | The massive fire ravaging the #Fontainebleau area, southeast of Capital #Paris continues to spread dangerously as of Monday evening. Nearly 1,000 hectares have gone up in smoke, and the flames have already devastated close to 5% of the Île-de-France forest area. pic.twitter.com/Ta0lbGMrFC — Nanana365 (@nanana365media) July 13, 2026

Płonie las pod Paryżem. Zatrzymano dwie osoby

Walka z żywiołem trwa od niedzieli, kiedy wybuchł pierwszy pożar, drugi trwa od poniedziałku. - Ogień strawił już ponad 1 900 hektarów (19 km2) - poinformowali we wtorek strażacy.

Rzecznik regionalnej straży pożarnej Paul-Edouard Laurain przekazał również, że w akcji gaśniczej uczestniczy około 850 strażaków. Po raz pierwszy użyto również samolotów gaśniczych typu Canadair, które przeleciały tuż nad Sekwaną, aby napełnić zbiorniki i spróbować opanować pożar z góry. Użyto także dwóch maszyn typu Dash i trzech helikopterów gaśniczych.

- Do poniedziałkowego wieczoru przeprowadzono łącznie 187 zrzutów wody - poinformował dowódca akcji ratowniczej Jean-Marc Sicard.

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W związku z rozprzestrzeniającym się ogniem, z domów ewakuowano 900 osób. Co więcej, przez bliską odległość, koniecznością było zamknięcie autostrady A6, łączącej stolicę z Lyonem i południem kraju. Mniejsze pożary w okolicy zakłóciły również ruch pociągów dużych prędkości.

We wtorek Francji obchodzone jest Święto Narodowe, najważniejsza uroczystość państwowa w kraju upamiętniająca wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej i szturm na więzienie Bastylii w 1789 roku. Zazwyczaj towarzyszą wieczorne puszczanie sztucznych ogni. Ze względu na falę upałów, wiele miast w całej Francji odwołało coroczne pokazy.