Wielki pożar pod Paryżem. Zatrzymano dwie osoby
- Ogień strawił już ponad 1 900 hektarów - poinformowali we wtorek strażacy, którzy walczą z pożarem w pobliżu zamku Fontainebleau, pod Paryżem. Władze przekazały, że w związku z możliwym podpaleniem zatrzymano do tej pory dwie osoby.
Do tej pory dwie osoby zostały zatrzymane w związku z możliwym podpaleniem w pobliżu francuskiej rezydencji królewskiej w Fontainebleau. Dawny teren łowiecki paryskiej korony leży zaledwie około 64 km od stolicy.
Minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez stwierdził, że okoliczności pożaru budzą podejrzenia.
- W promieniu 1000 metrów było około dziesięciu punktów, w których wybuchł ogień, co sugeruje, że mógł zostać wzniecony celowo - poinformował w poniedziałek wieczorem. - Sytuacja nie została jeszcze opanowana - dodał. Zadanie utrudniają porywy wiatru.
Płonie las pod Paryżem. Zatrzymano dwie osoby
Walka z żywiołem trwa od niedzieli, kiedy wybuchł pierwszy pożar, drugi trwa od poniedziałku. - Ogień strawił już ponad 1 900 hektarów (19 km2) - poinformowali we wtorek strażacy.
Rzecznik regionalnej straży pożarnej Paul-Edouard Laurain przekazał również, że w akcji gaśniczej uczestniczy około 850 strażaków. Po raz pierwszy użyto również samolotów gaśniczych typu Canadair, które przeleciały tuż nad Sekwaną, aby napełnić zbiorniki i spróbować opanować pożar z góry. Użyto także dwóch maszyn typu Dash i trzech helikopterów gaśniczych.
- Do poniedziałkowego wieczoru przeprowadzono łącznie 187 zrzutów wody - poinformował dowódca akcji ratowniczej Jean-Marc Sicard.
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W związku z rozprzestrzeniającym się ogniem, z domów ewakuowano 900 osób. Co więcej, przez bliską odległość, koniecznością było zamknięcie autostrady A6, łączącej stolicę z Lyonem i południem kraju. Mniejsze pożary w okolicy zakłóciły również ruch pociągów dużych prędkości.
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