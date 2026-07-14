Alerty I stopnia przed burzami dotyczą województw: lubuskiego, małopolskiego, podkarpackiego, zachodniej części dolnośląskiego, południowej części śląskiego, południowej części lubelskiego oraz zachodniej części wielkopolskiego. Pozostają aktualne do godz. 6:00 w środę.

"Lokalnie wystąpią burze, którym będą towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm. Możliwe porywy wiatru do 60 km/h i opady gradu" - poinformował IMGW.

Burze i ulewy nad Polską. Alert RCB ostrzega przed podtopieniami

Ostrzeżenia II stopnia przed burzami zostały wydane dla województw: wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, opolskiego, wschodniej części dolnośląskiego oraz południowego krańca województwa mazowieckiego. Pozostają aktualne do godz. 6:00 we środę.

Instytut przewiduje, że "miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, a lokalnie około 55 mm". Możliwe są także porywy wiatru do 65 km/h i opady gradu.

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Natomiast do odbiorców na terenie województw: świętokrzyskiego, opolskiego, oraz części woj. wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, mazowieckiego i łódzkiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert przed burzami, silnym wiatrem oraz intensywnymi opadami deszczu. Będzie on obowiązywał we wtorek.

"Możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - alarmuje RCB.

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.