Do spotkania szefa rządu z klubem KO ma dojść około godz. 18 w Sejmie. Godzina może jeszcze ulec zmianie, w zależności od podjętych w środę rano przez prezydium Sejmu decyzji dotyczących obrad izby niższej - zastrzega jedna z posłanek ugrupowania.

Spotkanie klubu KO. Tusk chce zdyscyplinować posłów

Zdaniem rozmówców PAP z KO, spotkanie ma związek ze zbliżającą się przerwą wakacyjną w obradach Sejmu - rozpoczynające się w środę trzydniowe obrady są przedostatnim posiedzeniem przed trwającymi do września sejmowymi wakacjami. Posłowie spodziewają się, że rozmowa z premierem będzie więc miała charakter podsumowujący, ale też - w związku z przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi - mobilizujący.

Niewykluczona jest też dyscyplinująca przemowa premiera - uważa jeden z polityków ugrupowania. Jak wskazuje, tematem mogą być publikacje medialne o specjalnym traktowaniu polityków partii w publicznych placówkach ochrony zdrowia.

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- Pewnie będzie mowa o ostatnich wydarzeniach, ale bardziej w kontekście reformy ochrony zdrowia i o planie na ostatni rok przed wyborami. Być może będzie też o współpracy koalicyjnej i o rozliczeniach PiS, bo ten temat jest ważny dla naszych wyborców - ocenia jeden z posłów.

Sprawa przychodni w Piasecznie. Deklaracja Tuska

Portal wp.pl podał we wtorek, że lokalni politycy Koalicji Obywatelskiej oczekiwali od personelu miejskiej przychodni w Piasecznie m.in. badań bez kolejki i pomocy w załatwieniu skierowania do specjalistów "na cito". Według portalu, w niektórych przypadkach radni dzwonili bezpośrednio do kierownictwa przychodni.

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Do publikacji wp.pl odniósł się we wtorek szef rządu. - Mamy do czynienia z nieprawidłowościami typu omijanie kolejek, znajomości. Nie ma tygodnia, żeby nie było informacji, że gdzieś w Polsce takie rzeczy się dzieją. I wtedy, kiedy jest to z udziałem radnych czy polityków z mojej partii, to - powiem szczerze - odczuwam coś na kształt mdłości. (...) i będę starał się wytrzebić tego typu zwyczaje z całą mocą - zapewnił lider KO.

Problemy w ochronie zdrowia

Zapowiedział też, że w przyszłym tygodniu rząd będzie rozpatrywał na posiedzeniu pierwsze regulacje przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia.

Chodzi o zapowiedziany przez minister Jolantę Sobierańską-Grendę pakiet zmian w ochronie zdrowia. To m.in. ustalenie maksymalnej stawki wynagrodzenia lekarzy na poziomie 240 zł brutto za godzinę pracy, raportowanie czasu pracy do NFZ oraz określenie maksymalnego czasu pracy medyków na kontraktach.

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W czerwcu portal zero.pl ujawnił nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym, w którym lekarz bez specjalizacji Dawid Kacprzyk, radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, był koordynatorem SOR.

W ubiegłym roku medyk, pracując w kilku placówkach, zarobił 1,6 mln zł. Na prowadzonym przez Kacprzyka oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.