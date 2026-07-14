Operacja sił USA na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się w poniedziałek o godz. 22:45 czasu polskiego, natomiast zakończyła się około godziny 4:15 we wtorek. Jak zapowiedziało CENTCOM w swoim pierwszym wpisie, uderzenia "będą nadal narzucać wysokie koszty siłom irańskim i osłabiać ich zdolność atakowania niewinnych cywilów oraz żeglugi handlowej w cieśninie Ormuz".

W komunikacie wydanym po zakończeniu ataków napisano z kolei, że "podczas pięciogodzinnej misji siły amerykańskie z powodzeniem zaatakowały cele wojskowe w całym Iranie", w tym m.in. w Buszehr, Czabahar, Dżask, Konarak oraz Bandar Abbas. Pod ostrzałem znalazła się też administrowana przez Iran wyspa Abu Musa.

ZOBACZ: Ataki USA na cele w Iranie. Amerykanie przetestowali nowy arsenał

"Siły CENTCOM użyły precyzyjnej amunicji przeciwko irańskim systemom obrony wybrzeża, wyrzutniom rakiet i dronów oraz potencjałowi morskiemu. Ponad 50 000 żołnierzy amerykańskich jest obecnie rozmieszczonych na Bliskim Wschodzie. Siły amerykańskie pozostają czujne, gotowe do ataku i gotowe do ataku" - czytamy w oświadczeniu.

Pięć godzin ataków na Iran. USA przeprowadziły kolejną serię uderzeń

Była to trzecia kolejna noc ataków na Iran. Wcześniej Donald Trump ogłosił powrót blokady morskiej Iranu, która według wojska wejdzie w życie we wtorek w nocy.

Prezydent USA w wywiadzie radiowym z konserwatywnym publicystą Hugh Hewittem zapowiedział, że "uderzy mocno" zarówno w poniedziałek, jak i w kolejne dni. Portal Axios podał, że kampania uderzeń planowana jest na wiele dni.

ZOBACZ: "Dokonali wyboru i teraz za to płacą". Seria eksplozji w Iranie

W wywiadzie z Hewittem Trump przychylnie odniósł się też do sugestii dziennikarza, by zaatakował nietknięty dotąd irański ośrodek nuklearny określany przez Amerykanów jako "Pickaxe Mountain" (góra kilofów). Ośrodek ten dotąd nie był przedmiotem ataków ze względu na położenie na znacznej głębokości, poza zasięgiem amerykańskiej amunicji penetrującej. - Pickaxe to możliwy cel na ładny, wielki, tłusty strzał prosto we frontowe drzwi - powiedział Trump.

Zdaniem Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej siły Teheranu w odpowiedzi miały zniszczyć amerykański radar systemu Patriot, radar Piątej Floty Marynarki Wojennej USA i system wczesnego ostrzegania C-RAM w Bahrajnie.