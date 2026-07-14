Wskazane przez Donalda Trumpa "umowy handlowe i inwestycyjne" mają być zawierane między Stanami Zjednoczonymi a "różnymi państwami Zatoki Perskiej". Decyzję tę, przekazaną za pomocą wpisu na platformie Truth Social, przywódca ogłosił "w oparciu o bardzo owocne rozmowy z przywódcami Bliskiego Wschodu".

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"Jak wszyscy wiedzą, mamy największy w historii napływ inwestycji dolarowych do Stanów Zjednoczonych spośród wszystkich krajów, ale te nowe inwestycje sprawią, że liczba ta będzie jeszcze większa, a do Stanów Zjednoczonych napłyną fabryki, zakłady i sprzęt na historyczną skalę, co stworzy dodatkowe miliony dobrze płatnych AMERYKAŃSKICH miejsc pracy!" - napisał prezydent USA.

Podkreślił przy tym, że "inwestycje te będą OGROMNE, ale jednocześnie niezwykle korzystne dla nich samych (państw inwestujących - red.) i dla ich przyszłości".

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We wpisie pojawiła się również kwestia cieśniny Ormuz. W poniedziałek Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone będą jej "strażnikiem", a blokada irańskich portów zostanie przywrócona.

"Cieśnina Ormuz jest otwarta dla WSZYSTKICH statków z wyjątkiem irańskich - a to z powodu ich kłamliwych, agresywnych i złośliwych przywódców, którzy prowadzą ten kraj na drogę CAŁKOWITEJ ZAGŁADY" - oświadczył prezydent we wtorek. Wyjaśnił, że USA wprowadzą "PEŁNĄ blokadę", jednak obejmie ona wyłącznie statki płynące do lub z Iranu. Uwzględniono również jednostki przewożące "jakiekolwiek ładunki związane z Iranem".

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Zdaniem Trumpa "ropa płynie jak nigdy dotąd dzięki niesamowitej sile amerykańskich sił zbrojnych". Przywódca wskazał, że z uwagi na to "szczególny hołd" należy się sekretarzowi wojny Pete'owi Hegsethowi, przewodniczącemu Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Danowi Caine'owi oraz dowódcy Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych, admirałowi Bradowi Cooperowi".

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Otwarcie cieśniny Ormuz - dla wszystkich poza Iranem - nastąpiło w opinii prezydenta właśnie "dzięki nim oraz wszystkim członkom najpotężniejszych sił zbrojnych na świecie".

"Ameryka znów WYGRYWA, wygrywa jak nigdy dotąd. Dni, w których Iran zabijał setki tysięcy ludzi, w tym 52 000 protestujących, MINĘŁY, a co najważniejsze, IRAN NIGDY NIE BĘDZIE POSIADAŁ BRONI JĄDROWEJ!" - zakończył Trump.