Trump ogłasza decyzję ws. cieśniny Ormuz. "Inwestycje będą ogromne"
"Postanowiłem zastąpić 20-procentową opłatę dla Stanów Zjednoczonych umowami handlowymi i inwestycyjnymi" - przekazał Donald Trump. Prezydent USA ogłosił w poniedziałek przywrócenie blokady morskiej irańskich portów oraz wprowadzenie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormuz. Miałyby one wynosić 20 proc. wartości przewożonego towaru. Teraz jednak opłatę mają zastąpić inwestycje.
Wskazane przez Donalda Trumpa "umowy handlowe i inwestycyjne" mają być zawierane między Stanami Zjednoczonymi a "różnymi państwami Zatoki Perskiej". Decyzję tę, przekazaną za pomocą wpisu na platformie Truth Social, przywódca ogłosił "w oparciu o bardzo owocne rozmowy z przywódcami Bliskiego Wschodu".
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"Jak wszyscy wiedzą, mamy największy w historii napływ inwestycji dolarowych do Stanów Zjednoczonych spośród wszystkich krajów, ale te nowe inwestycje sprawią, że liczba ta będzie jeszcze większa, a do Stanów Zjednoczonych napłyną fabryki, zakłady i sprzęt na historyczną skalę, co stworzy dodatkowe miliony dobrze płatnych AMERYKAŃSKICH miejsc pracy!" - napisał prezydent USA.
Podkreślił przy tym, że "inwestycje te będą OGROMNE, ale jednocześnie niezwykle korzystne dla nich samych (państw inwestujących - red.) i dla ich przyszłości".
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We wpisie pojawiła się również kwestia cieśniny Ormuz. W poniedziałek Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone będą jej "strażnikiem", a blokada irańskich portów zostanie przywrócona.
"Cieśnina Ormuz jest otwarta dla WSZYSTKICH statków z wyjątkiem irańskich - a to z powodu ich kłamliwych, agresywnych i złośliwych przywódców, którzy prowadzą ten kraj na drogę CAŁKOWITEJ ZAGŁADY" - oświadczył prezydent we wtorek. Wyjaśnił, że USA wprowadzą "PEŁNĄ blokadę", jednak obejmie ona wyłącznie statki płynące do lub z Iranu. Uwzględniono również jednostki przewożące "jakiekolwiek ładunki związane z Iranem".
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Zdaniem Trumpa "ropa płynie jak nigdy dotąd dzięki niesamowitej sile amerykańskich sił zbrojnych". Przywódca wskazał, że z uwagi na to "szczególny hołd" należy się sekretarzowi wojny Pete'owi Hegsethowi, przewodniczącemu Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Danowi Caine'owi oraz dowódcy Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych, admirałowi Bradowi Cooperowi".
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Otwarcie cieśniny Ormuz - dla wszystkich poza Iranem - nastąpiło w opinii prezydenta właśnie "dzięki nim oraz wszystkim członkom najpotężniejszych sił zbrojnych na świecie".
"Ameryka znów WYGRYWA, wygrywa jak nigdy dotąd. Dni, w których Iran zabijał setki tysięcy ludzi, w tym 52 000 protestujących, MINĘŁY, a co najważniejsze, IRAN NIGDY NIE BĘDZIE POSIADAŁ BRONI JĄDROWEJ!" - zakończył Trump.Czytaj więcej