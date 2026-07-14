Trump dotrzymał słowa ws. Iranu. "Ponad 20 okrętów, setki samolotów"

Amerykańskie siły rozpoczęły we wtorek kolejną serię uderzeń na Iran i wznowiły blokady irańskich portów - poinformowało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM).

Bliski Wschód. Kolejne uderzenia USA na Iran

Siły USA rozpoczęły kolejną serię uderzeń na Iran o godz. 15.00 czasu wschodniego USA (21 w Polsce). Ich celem jest "osłabianie irańskich zdolności do atakowania żeglugi handlowej w cieśninie Ormuz" - napisało w komunikacie CENTCOM, któremu podlegają siły na Bliskim Wschodzie. Nie sprecyzowano, co było celem ataków.

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Zaznaczono, że jednocześnie siły amerykańskie przygotowują się do wznowienia blokady morskiej wobec irańskich portów i obszarów przybrzeżnych. Kolejny komunikat, tym razem o rozpoczęciu blokady, ukazał się po godz. 22.

"Siły USA wznowiły blokadę morską wobec statków przemieszczających się do i z irańskich portów oraz obszarów przybrzeżnych dzisiaj o 4 po południu czasu wschodniego. Obecnie w całym Bliskim Wschodzie operuje ponad 20 okrętów wojennych Marynarki Wojennej USA oraz setki samolotów wojskowych. Amerykańskie siły pozostają czujne, śmiercionośne i gotowe" - przekazało CENTCOM.

Donald Trump wznawia blokadę irańskich portów

Wznowienie blokady zapowiedział w poniedziałek prezydent USA Donald Trump. Podkreślił, że jest to reakcja na irańskie ataki na statki przepływające przez cieśninę Ormuz.

Wcześniej o nowych, wtorkowych atakach informowały m.in. agencja Reutera i stacja ABC News. Amerykański urzędnik powiedział, że celem uderzeń jest wyeliminowanie "pojawiających się zagrożeń".

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Nocą z poniedziałku na wtorek siły amerykańskie przeprowadziły trzecią z rzędu serię ataków na cele w Iranie. Prezydent USA w wywiadzie radiowym zapowiedział, że "uderzy mocno" i w poniedziałek, i w kolejne dni. Portal Axios podał, że kampania uderzeń planowana jest na wiele dni.