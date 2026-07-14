Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek przed godz. 22 na drodze krajowej nr 58 w rejonie miejscowości Zielonka pod Szczytnem. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 17-letni kierowca audi na łuku drogi stracił panowanie nad samochodem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z Volvo.

Pomimo prowadzonej akcji ratunkowej życia nastolatka nie udało się uratować.

Wypadek pod Szczytnem. 17-latek nie miał prawa jazdy

Jak przekazała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie mł. asp. Agata Stefaniak, kierujący audi nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów.

- Chłopak nie miał uprawnień do prowadzenia samochodu. W pewnym momencie stracił kontrolę nad autem, zjechał na przeciwny pas i czołowo zderzył się z volvo - powiedziała.

Audi podróżowało pięć osób. Oprócz kierowcy w samochodzie znajdowali się 21-letni mieszkaniec gminy Dźwierzuty, 19-letni mieszkaniec Szczytna, 16-letni mieszkaniec Szczytna oraz 33-letni mieszkaniec gminy Dźwierzuty.

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Volvo jechały cztery osoby - 44-letnia kierująca oraz troje pasażerów. Jak przekazała policja, wszyscy podróżujący tym autem byli trzeźwi.

W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili, że dwóch pasażerów audi - 16-latek i 19-latek - oddaliło się z miejsca zdarzenia jeszcze przed przyjazdem służb.

Policjanci odnaleźli obu młodych mężczyzn w ich domach. Następnie zostali przewiezieni do szpitala. Łącznie do szpitali trafiło sześć osób.

Policja: Wszyscy pasażerowie audi byli pijani

Policjanci ustalili, że wszyscy pasażerowie audi byli nietrzeźwi. - Można domniemywać, że także kierowca auta był pod wpływem alkoholu, ale to wyjaśnią badania, które będą wykonane po sekcji zwłok - powiedziała Stefaniak.

Jak przekazała policja, audi należało do jednego z pasażerów. Samochód miał aktualne badania techniczne i ważne ubezpieczenie OC.

Na miejscu pracowali policjanci ruchu drogowego, grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki pod nadzorem prokuratora. Śledczy wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny tragicznego wypadku.