Tragiczny wypadek pod Szczytnem. Nie żyje 17-latek, sześć osób rannych

Polska Karol Płatek / polsatnews.pl / PAP

17-letni kierowca audi zginął w czołowym zderzeniu z Volvo na drodze krajowej nr 58 w pobliżu Zielonki (woj. warmińsko-mazurskie). Nastolatek nie miał prawa jazdy, a według wstępnych ustaleń mógł prowadzić pod wpływem alkoholu. Policja poinformowała również, że wszyscy pasażerowie audi byli nietrzeźwi.

Samochód leżący na boku na drodze nocą, otoczony przez strażaków w kamizelkach odblaskowych i działające sygnały świetlne pojazdów ratowniczych.
fot. KPP w Szczytnie
17-latek bez prawa jazdy zginął w wypadku

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek przed godz. 22 na drodze krajowej nr 58 w rejonie miejscowości Zielonka pod Szczytnem. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 17-letni kierowca audi na łuku drogi stracił panowanie nad samochodem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z Volvo.

 

Pomimo prowadzonej akcji ratunkowej życia nastolatka nie udało się uratować.

Wypadek pod Szczytnem. 17-latek nie miał prawa jazdy

Jak przekazała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie mł. asp. Agata Stefaniak, kierujący audi nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów.

 

- Chłopak nie miał uprawnień do prowadzenia samochodu. W pewnym momencie stracił kontrolę nad autem, zjechał na przeciwny pas i czołowo zderzył się z volvo - powiedziała.

 

Audi podróżowało pięć osób. Oprócz kierowcy w samochodzie znajdowali się 21-letni mieszkaniec gminy Dźwierzuty, 19-letni mieszkaniec Szczytna, 16-letni mieszkaniec Szczytna oraz 33-letni mieszkaniec gminy Dźwierzuty.

 

ZOBACZ: Maciej Świrski zatrzymany. Ruch CBA ws. byłego przewodniczącego KRRiT

 

Volvo jechały cztery osoby - 44-letnia kierująca oraz troje pasażerów. Jak przekazała policja, wszyscy podróżujący tym autem byli trzeźwi.

 

W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili, że dwóch pasażerów audi - 16-latek i 19-latek - oddaliło się z miejsca zdarzenia jeszcze przed przyjazdem służb.

 

Policjanci odnaleźli obu młodych mężczyzn w ich domach. Następnie zostali przewiezieni do szpitala. Łącznie do szpitali trafiło sześć osób.

Policja: Wszyscy pasażerowie audi byli pijani

Policjanci ustalili, że wszyscy pasażerowie audi byli nietrzeźwi. - Można domniemywać, że także kierowca auta był pod wpływem alkoholu, ale to wyjaśnią badania, które będą wykonane po sekcji zwłok - powiedziała Stefaniak.

 

Jak przekazała policja, audi należało do jednego z pasażerów. Samochód miał aktualne badania techniczne i ważne ubezpieczenie OC.

 

Na miejscu pracowali policjanci ruchu drogowego, grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki pod nadzorem prokuratora. Śledczy wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny tragicznego wypadku.

WIDEO: "Mamy swoje winy w stosunku do Ukraińców". Prof. Dudek broni słów dyplomaty
Czytaj więcej
17-LATEKKIEROWCA BEZ PRAWA JAZDYOFIARY ŚMIERTELNEPOLSKASZCZYTNOWYPADEKWYPADEK DROGOWYWYPADEK ŚMIERTELNY

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 