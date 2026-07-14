Tragiczny pożar w Brukseli. Kilka ciał odnaleziono w windzie

Do tragedii doszło w poddawanym renowacji budynku OXY Tower przy Place de Brouckère. W jednej z dwóch wind znajdujących się w biurowcu znaleziono kilka ciał - poinformował rzecznik lokalnej inspekcji pracy Brecht Speybrouck.

Belgia. Pożar w biurowcu w Brukseli

Nie przekazano dotychczas, ile dokładnie wynosi liczba ofiar pożaru. - Mieliśmy ograniczony dostęp do jednej z dwóch kabin windowych i tam zauważyliśmy ciała dwóch lub trzech osób, które zginęły - powiedział Reutersowi rzecznik.

Speybrouck przekazał również, że sześciu pracowników budowy jest poszukiwanych, a przyczyna pożaru nie została jeszcze ustalona. Z informacji podanych przez lokalną straż pożarną wynika, że w momencie wybuchu pożaru na miejscu zdarzenia przebywało ponad 200 pracowników. Trzy osoby zostały przewiezione do szpitala.

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Ogień objął w pierwszej kolejności drugie piętro obiektu, a sytuację udało się tam stosunkowo szybko opanować - poinformowała belgijska stacja telewizyjna VRT, powołując się na straż pożarną. Pożar rozprzestrzenił się jednak poprzez szyby windowe, co doprowadziło do blokady dwóch kabin.