"Powiedział językiem Rosji". Minister ostro o wypowiedzi Czarnka

- Po prostu przemówił Kremlem do nas wszystkich - ocenił Przemysława Czarnka Tomasz Siemoniak. Słowa ministra koordynatora służb specjalnych padły w nawiązaniu do poniedziałkowej wypowiedzi kandydata PiS na premiera.

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Tomasz Siemoniak wprost o Przemysławie Czarnku. "Opowiedział się po stronie Rosji"

W rozmowie z TV Republika Czarnek oświadczył, że "trzeba zmusić Unię Europejską" do tego, "żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich". Nawiązał w ten sposób do kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich wywołanego decyzją Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednemu z oddziałów wojskowych imienia "Bohaterów UPA".

- Po prostu opowiedział się po stronie Rosji, przeciwko Ukrainie, wbrew polskiej racji stanu, dyskwalifikując się tak naprawdę z dużej polityki - przekonywał Siemoniak. Minister dodał, że nie wyobraża sobie, aby "komukolwiek przyszło do głowy teraz, że on może być polskim premierem".

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Polityk PiS przekonywał we wspomnianym wywiadzie, że "Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w UE i NATO, aby wymóc na Ukrainie zmianę polityki wobec Polski". Służącym temu środkiem miałoby być wstrzymanie wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją. W ocenie Siemoniaka Czarnek postawił się tym samym "poza polską racją stanu".

Sprawa Szpitala Południowego. Siemoniak o przesłuchaniu Dawida Kacprzyka

Podczas rozmowy poruszono również sprawę Szpitala Południowego, w którą zamieszany jest między innymi Dawid Kacprzyk. Lekarz pełnił w placówce funkcję koordynatora SOR-u. Prowadzący Piotr Witwicki zapytał ministra, dlaczego medyk nie został do tej pory przesłuchany.

- Trwają tam czynności, jest też zaangażowane CBA bardzo intensywnie, funkcjonariusze prowadzą tam czynności na zlecenie prokuratury - powiedział Siemoniak.

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- Natomiast kto się interesuje takimi sprawami, ten wie, że często osoba, której - ja niczego nie sugeruję, nie mam tutaj jakiejś wiedzy, na temat tego, jak te czynności przebiegają - ale bardzo często jest tak, że gdy ktoś ma być podejrzanym w sprawie, to się nie zaczyna od jego przesłuchania, tylko się przesłuchuje innych, właśnie świadków, żeby zbudować jakąś linię dla prokuratury. Więc trudno mi tutaj to oceniać - wskazał minister.

Zdaniem Siemoniaka pytanie w tej sprawie należy skierować do rzecznika prokuratury. Dodał, że taki jest schemat pracy tego urzędu: "najpierw świadkowie, a potem podejrzani".

Kiedy Kacprzyk zostanie przesłuchany? "Proszę zaprosić prokuratura i takie pytanie zadać"

Prowadzący przypomniał słowa adwokata reprezentującego Kacprzyka - mec. Jacek Dubois stwierdził podczas rozmowy w Kanale Zero, że jest zdziwiony brakiem wezwania lekarza na przesłuchanie. W sieci, wskazywał Witwicki, jest coraz więcej wpisów, w których ludzie domagają się takiego ruchu ze strony prokuratury. - No to proszę zaprosić prokuratora czy prokuratora generalnego i takie pytanie zadać - skwitował minister.

- To są setki, tysiące różnych dokumentów. To są osoby do przesłuchania. To są komputery pełne dokumentacji. To nie jest taka sprawa, że łatwo medialnie w ciągu jednego dnia można zbudować jakąś linię. Jest tam cała masa wątków, które należy sprawdzić. Ja nie poganiam prokuratury - mówił Siemoniak.

Polityk powiedział również, że "nie chce oceniać stopnia determinacji" służb w tej sprawie. - Ja wiem, takie informacje otrzymuję bez szczegółów, że CBA się tym bardzo intensywnie zajmuje i że sprawa jest skomplikowana - podkreślał.

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