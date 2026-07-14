Baskijski separatysta Luis Maria Olalde, znany pod pseudonimem "Txistu", ukrywał się w Ameryce Południowej po dokonaniu zamachu terrorystycznego w 1979 roku w Kraju Basków na północy Hiszpanii. Zginęło w nim dwóch hiszpańskich żandarmów.

Według portalu 24 Noticias na trop Olalde hiszpańska policja natrafiła po wydobyciu go nazajutrz po trzęsieniu ziemi spod jednego ze zniszczonych budynków w Caracas, stolicy Wenezueli. W kataklizmie zginęła jego żona oraz wnuczka.

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Hiszpański wymiar sprawiedliwości, jak wynika z poniedziałkowych ustaleń dziennika "El Pais", będzie domagał się ekstradycji Olalde.

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Terrorystyczna organizacja ETA walcząca od dekady lat 60. o utworzenie niezależnego od Hiszpanii i Francji państwa Basków ogłosiła samorozwiązanie w 2018 roku. Z szacunków hiszpańskiego MSW wynika, że separatyści z ETA zabili łącznie 853 osoby.

Według opublikowanych w poniedziałek przez władze Wenezueli statystyk w podwójnym trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,2 i 7,5 zginęło 4561 osób. Oznacza to, że liczba ofiar wzrosła o 71 w porównaniu z danymi z niedzieli.

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Służby ratownicze wydobyły z uszkodzonych budynków 6462 osoby.