Szukali go przez blisko pół wieku. Wpadł po katastrofie w Wenezueli

Świat

Przed hiszpańskim wymiarem sprawiedliwości ukrywał się 47 lat i wpadł po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Wśród uratowanych znalazł się Luis Maria Olalde, były członek byłej baskijskiej organizacji terrorystycznej ETA.

Gruzowisko po trzęsieniu ziemi z widocznymi koparkami i kilkoma osobami
PAP/EPA/MIGUEL GUTIERREZ
Ukrywał się 47 lat. Nieoczekiwany zwrot po trzęsieniu ziemi w Wenezueli (zdj. ilustracyjne)

Baskijski separatysta Luis Maria Olalde, znany pod pseudonimem "Txistu", ukrywał się w Ameryce Południowej po dokonaniu zamachu terrorystycznego w 1979 roku w Kraju Basków na północy Hiszpanii. Zginęło w nim dwóch hiszpańskich żandarmów.

 

Według portalu 24 Noticias na trop Olalde hiszpańska policja natrafiła po wydobyciu go nazajutrz po trzęsieniu ziemi spod jednego ze zniszczonych budynków w Caracas, stolicy Wenezueli. W kataklizmie zginęła jego żona oraz wnuczka.

 

ZOBACZ: Trzylatek przeżył pod gruzami niemal tydzień. Cud w Wenezueli

 

Hiszpański wymiar sprawiedliwości, jak wynika z poniedziałkowych ustaleń dziennika "El Pais", będzie domagał się ekstradycji Olalde.

Terrorysta wśród uratowanych w Wenezueli. Ukrywał się 47 lat

Terrorystyczna organizacja ETA walcząca od dekady lat 60. o utworzenie niezależnego od Hiszpanii i Francji państwa Basków ogłosiła samorozwiązanie w 2018 roku. Z szacunków hiszpańskiego MSW wynika, że separatyści z ETA zabili łącznie 853 osoby.

 

Według opublikowanych w poniedziałek przez władze Wenezueli statystyk w podwójnym trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,2 i 7,5 zginęło 4561 osób. Oznacza to, że liczba ofiar wzrosła o 71 w porównaniu z danymi z niedzieli.

 

ZOBACZ: Potężne trzęsienie ziemi w Wenezueli. Efekty zarejestrowano także w Polsce

 

Służby ratownicze wydobyły z uszkodzonych budynków 6462 osoby

Alicja Krause / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
ETAHISZPANIAPOLICJAŚWIATTERRORYŚCITERRORYZMTRZĘSIENIE ZIEMIWENEZUELA

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 