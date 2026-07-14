Strzały w Wejherowie. Mężczyzna w stanie krytycznym

Informację o mężczyźnie z raną postrzałową głowy w Wejherowie służby otrzymały we wtorek po godz. 15. Na miejsce natychmiast skierowano patrole policji oraz zespół ratownictwa medycznego.

Wejherowo. Mężczyzna z raną postrzałową. Na miejscu policja i prokuratura

Ranny mężczyzna znajdował się przy ulicy Przemysłowej w Wejherowie. . - Obecnie na miejscu pod nadzorem prokuratora prowadzone są czynności procesowe. Policjanci zabezpieczają ślady i ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia - przekazała Interii policja.

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Ranny w stanie krytycznym został przetransportowany do szpitala.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że w zdarzeniu nie brały udziału osoby trzecie.