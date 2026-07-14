Kontrole prowadzono od 20 czerwca do 6 lipca. Pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych sprawdzili 317 lokali gastronomicznych. Wystawiono 31 mandatów na łączną kwotę 9 150 zł.

Jak przekazała rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Małgorzata Kapłan, najczęściej stwierdzane uchybienia dotyczyły niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń i wyposażenia, nieprzestrzegania zasad higieny przez personel oraz błędów w przechowywaniu żywności.

Inspektorzy wykryli także m.in. używanie sosów bez oznaczonego terminu przydatności, przeterminowanych wafli i mieszanek do produkcji lodów oraz braki w dokumentacji systemu HACCP.

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Zachodniopomorskie. Zakwestionowano próbki lodów

Podczas kontroli pobrano 50 próbek lodów z automatów w 10 lodziarniach. Dziesięć z nich zakwestionowano z powodu podwyższonego poziomu bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, które świadczą o niewłaściwej higienie procesu produkcji.

W jednym przypadku sanepid wydał decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności, nakazując mycie i dezynfekcję urządzeń oraz przeszkolenie personelu. W drugim przedsiębiorca został zobowiązany do wdrożenia działań naprawczych i wykonania ponownych badań potwierdzających bezpieczeństwo produktu.

Sanepid przypomniał, że nieprawidłowości związane z bezpieczeństwem żywności można zgłaszać za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub portalu e-Sanepid.