Sanepid w lokalach nad morzem. Niepokojące wyniki w części lodziarni

Polska Karol Płatek / polsatnews.pl / PAP

Sanepid skontrolował ponad 300 lokali gastronomicznych w woj. zachodniopomorskim. Inspektorzy nałożyli 31 mandatów i zakwestionowali 10 próbek lodów z automatów. Najczęściej wykrywane nieprawidłowości dotyczyły higieny oraz niewłaściwego przechowywania żywności.

Widok z bliska na różne rodzaje lodów w pojemnikach. Widać lody owocowe, kremowe oraz z dodatkami, niektóre udekorowane owocami.
Wikimedia Commons/Facebook/Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
Sanepid zakwestionował część próbek podczas kontroli lokali gastronomicznych

Kontrole prowadzono od 20 czerwca do 6 lipca. Pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych sprawdzili 317 lokali gastronomicznych. Wystawiono 31 mandatów na łączną kwotę 9 150 zł.

 

Jak przekazała rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Małgorzata Kapłan, najczęściej stwierdzane uchybienia dotyczyły niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń i wyposażenia, nieprzestrzegania zasad higieny przez personel oraz błędów w przechowywaniu żywności.

 

Inspektorzy wykryli także m.in. używanie sosów bez oznaczonego terminu przydatności, przeterminowanych wafli i mieszanek do produkcji lodów oraz braki w dokumentacji systemu HACCP.

 

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Zachodniopomorskie. Zakwestionowano próbki lodów

Podczas kontroli pobrano 50 próbek lodów z automatów w 10 lodziarniach. Dziesięć z nich zakwestionowano z powodu podwyższonego poziomu bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, które świadczą o niewłaściwej higienie procesu produkcji.

 

W jednym przypadku sanepid wydał decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności, nakazując mycie i dezynfekcję urządzeń oraz przeszkolenie personelu. W drugim przedsiębiorca został zobowiązany do wdrożenia działań naprawczych i wykonania ponownych badań potwierdzających bezpieczeństwo produktu.

 

Sanepid przypomniał, że nieprawidłowości związane z bezpieczeństwem żywności można zgłaszać za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub portalu e-Sanepid.

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