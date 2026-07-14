Ruch prokuratury ws. Polskiej Fundacji Narodowej. Są zarzuty
Prokuratura przedstawiła zarzuty byłemu członkowi zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Cezaremu J. Nie ujawniono szczegółów dotyczących zarzucanych mu czynów. Utajnienie tych informacji jest uzasadniane dobrem śledztwa, a komunikat w tej sprawie ma pojawić się po zakończeniu przesłuchania drugiego byłego członka zarządu PFN Macieja Ś.
Były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Cezary J. usłyszał zarzuty prokuratorskie i został zwolniony do domu. Prokurator zastosował wobec niego wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Trwa wciąż przesłuchanie drugiego byłego członka zarządu PFN Macieja Ś.
Sprawa Polskiej Fundacji Narodowej. Zarzuty dla Cezarego J.
O decyzjach śledczych poinformował we wtorek wieczorem prokurator regionalny w Rzeszowie Jaromir Rybczak. Jak wyjaśnił, Cezary J. został przesłuchany w charakterze podejrzanego, po czym opuścił prokuraturę. Prokurator nie ujawnił na razie szczegółowej treści zarzutów ani kwalifikacji prawnej czynów zarzucanych podejrzanemu.
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Decyzja o utajnieniu szczegółów jest motywowana dobrem trwającego śledztwa. W tym samym czasie prowadzone są bowiem czynności procesowe z drugim zatrzymanym w tej sprawie, Maciejem Ś.
– Nie jestem w stanie przewidzieć, ile one będą trwały, czy się zakończą dzisiaj, czy jutro. W związku z tym to jest ostatnia informacja w tej formie dziś. Jak tylko czynności się zakończą, niezależnie od tego, czy to będzie dzisiaj, czy jutro, opublikujemy komunikat na naszej stronie internetowej – przekazał prokurator Rybczak.Czytaj więcej