Rosyjski samolot 30 km od Ustki. Polska poderwała myśliwce

Jak przekazał we wtorek Kosiniak-Kamysz przechwycony rosyjski samolot to rozpoznawczy Ił-20. Maszyna znajdowała się około 30 km od Ustki.

Wicepremier przekazał, że Ił-20 po pojawieniu się pary dyżurnej polskich myśliwców "oddalił się w kierunku Rosji". Polityk podkreślił, że była to pierwsza od dłuższego czasu "rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej".

- To pokazuje, że Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową, rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw. Sojuszu Północnoatlantyckiego - tłumaczył.

Kosiniak-Kamysz zwrócił się przy tej okazji do "tych wszystkich, którzy próbują zakłamać rzeczywistość i powiedzieć, że wojny już nie ma i nie należy wspierać Ukrainy". - Niech to wydarzenie po raz kolejny uświadomi, jak bardzo niebezpieczna jest Federacja Rosyjska - powiedział.

Minister wrócił przy tej okazji do szczytu NATO w Ankarze, podczas którego wszystkie państwa na czele ze Stanami Zjednoczonymi przyjęły, że "Rosja stanowi bezpośrednie i największe zagrożenie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego i jego członków".

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