"Rekord systemu kaucyjnego". Hennig-Kloska o setkach milionów opakowań

"Mamy kolejny ważny rekord systemu kaucyjnego. W czerwcu zwrócono 700 mln opakowań!" - napisała we wtorek na platformie X Hennig-Kloska.

Jak dodała, w pół roku łącznie zebrano 2,3 mld opakowań objętych systemem kaucyjnym. W czerwcu resort klimatu informował, że od stycznia do maja zebrano w ramach kaucji 1,6 mld butelek i puszek.

Minister klimatu i środowiska: Mamy 64 tys. punktów

Minister dodała, że w Polsce funkcjonuje 64 tys. punktów zwrotu opakowań kaucyjnych - 34 tys. zlokalizowane jest w małych jednostkach handlowych, a 14 tys. to automaty kaucyjne.

W tych ostatnich zebrano 87 proc. opakowań - podkreśliła szefowa MKiŚ. Zgodnie z przepisami sklepy powyżej 200 mkw. muszą przyjąć opakowania z kaucją.

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Według danych resortu klimatu i środowiska, w maju działały w kraju 62 tys. punktów zwrotu, co oznacza, że ich liczba wzrosła w miesiąc o 2 tys. W swoim wpisie Hennig-Kloska przypomniała, że operatorzy uruchamiają również automaty poza sklepami.

System kaucyjny w Polsce

System kaucyjny działa w Polsce od 1 października 2025 r. Do napojów w butelkach plastikowych (do 3 l), metalowych puszkach (do 1 l) doliczana jest kaucja w wysokości 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania.

O tym, czy dane opakowanie jest objęte kaucją, informuje znak kaucyjny nadrukowany na etykiecie lub puszce - dwie strzałki tworzące prostokąt z napisem "kaucja" i z jej kwotą. Aby odzyskać kaucję nie trzeba mieć paragonu, ale opakowanie nie może być zgniecione.

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Zgodnie z obowiązującymi przepisami w systemie kaucyjnym od 2026 r. są też butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l (w ich przypadku kaucja to 1 zł). Producenci napojów w takich butelkach nadal mogą jednak prowadzić własne, niezależne zbiórki takich opakowań. Systemy te od wielu lat mają przede wszystkim producenci piw.

Resort klimatu rozważa włączenie do systemu kaucyjnego m.in. opakowań szklanych jednorazowych, w tym tzw. małpek. Jak informowała pod koniec czerwca Paulina Hennig-Kloska, decyzja w tej sprawie może zostać podjęta jesienią tego roku.