Rada Najwyższa zdecydowała. Ukraina bez premiera

Kilku deputowanych przekazało, że Swyrydenko prawdopodobnie zostanie mianowana ambasadorem Ukrainy w USA, zastępując Olhę Stefaniszynę, która odchodzi ze służby dyplomatycznej.

Jednocześnie źródło agencji Interfax-Ukraina przekazało, że Swyrydenko nie rozważa objęcia stanowiska ambasadora.

Julia Swyrydenko traci stanowisko. O dymisji zdecydował Wołodymyr Zełenski

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w niedzielę zapowiedział dymisję Swyrydenko i anonsował objęcie przez nią nadzoru nad "ważnym kierunkiem współpracy z kluczowym partnerem" Ukrainy.

Szef państwa oznajmił, że liczy, iż wspólnie z parlamentarzystami dokona odpowiednich zmian w składzie rządu Ukrainy. Jak zaznaczył, zmiany będą dotyczyły również kierownictwa organów ścigania.

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Niedługo po zapowiedzi Zełenskiego Swyrydenko ogłosiła, że ustępuje ze stanowiska. Poinformowała też, że omówiła z prezydentem wyzwania stojące przed państwem oraz zmiany niezbędne do usprawnienia pracy rządu i relacji z partnerami międzynarodowymi.

Zełenski i Swyrydenko przeprowadzili również rozmowę na temat dalszych działań. - Jestem gotowa nadal służyć państwu ukraińskiemu oraz realizować zadania mające na celu wzmocnienie pozycji Ukrainy, ochronę interesów narodowych i przybliżenie sprawiedliwego pokoju - zadeklarowała ustąpująca premier.

Ukraina bez premiera. Serhij Korecki będzie nowym szefem rządu?

Swyrydenko objęła stanowisko premierki Ukrainy 17 lipca 2025 r., zastępując Denysa Szmyhala, który sprawował funkcję szefa rządu przez ponad pięć lat. Jak wynika z informacji ukraińskich mediów, nowym premierem ma zostać Serhij Korecki, dotychczasowy prezes koncernu paliwowego Naftohaz Ukrainy.

Swyrydenko urodziła się w 1985 r. Ukończyła Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii z tytułem magistra zarządzania.

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Rozpoczynała karierę jako ekonomistka i menedżerka w firmach międzynarodowych. Współpracowała z inwestorami z Chin. Od 2015 r. pracowała w administracji publicznej - najpierw w obwodzie czernihowskim, gdzie m.in. krótko pełniła funkcję p.o. szefowej administracji obwodowej.

Od 2019 r. Swyrydenko pracowała w ministerstwie gospodarki, a w kolejnym roku została wiceszefową biura prezydenta ds. gospodarczych. W listopadzie 2021 r. objęła funkcję wicepremierki i szefowej resortu gospodarki w rządzie Szmyhala.