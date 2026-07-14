Pogoda znowu wystawi nas na poważną próbę. Ostatnie dni były pochmurne i deszczowe, a teraz miejscami warunki staną się jeszcze bardziej wymagające - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z powodu niebezpiecznych warunków wystosowano wiele ostrzeżeń.

Deszcz niesiony przez burzowy front. Jest czerwone ostrzeżenie

Pogoda jest bardzo niestabilna. Od rana na południu i zachodzie formują się lokalne burze, a miejscami dość intensywnie pada deszcz. Z czasem aura jeszcze się pogorszy, szczególnie na południu kraju.

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Najprzyjemniejszą pogodą we wtorek będą się mogli cieszyć mieszkańcy północnych rejonów kraju. Tam będzie spokojnie, czyli zupełnie inaczej niż w reszcie Polski. Największym zagrożeniem pogodowym w ciągu dnia będą burze z intensywnymi ulewami, które pojawią się w wielu miejscach na południu i w centrum.

Szczególnie muszą uważać mieszkańcy południowo-zachodniej części Dolnego Śląska. Tam obowiązuje ostrzeżenie IMGW trzeciego, najwyższego stopnia. Tamtejsze burze mogą przynieść opady sięgające 55, a punktowo nawet około 80 litrów wody na metr kwadratowy. To grozi lokalnymi podtopieniami, zwłaszcza na terenach zabudowanych.

IMGW Nawałnice skupią się w południowej i południowo-zachodniej Polsce. Najsilniejsze będą w rejonie Dolnego Śląska

Silne burze z intensywnymi ulewami nawiedzą praktycznie całe południe i południowy zachód. Ostrzeżenia drugiego stopnia z tego powodu obejmują województwa:

resztę dolnośląskiego ;

; opolskie ;

; śląskie ;

; małopolskie ;

; centrum i południe lubuskiego ;

; zachodnie i południowe powiaty wielkopolskiego ;

; południowe krańce łódzkiego ;

; południowo-zachodnie rejony świętokrzyskiego.

Nie tylko synoptycy IMGW ostrzegają przed niebezpiecznymi warunkami na tych terenach. Przed południem dla mieszkańców tych samych obszarów wysłano alert RCB:

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„Uwaga! Dziś (14.07) burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni”.



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie województwa:

▪ dolnośląskiego

▪ śląskiego

▪ małopolskiego… pic.twitter.com/J6z9ghw5qT — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) July 14, 2026

"Uwaga! Dziś (14.07) burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - głosi komunikat wystosowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Burze zaleją dużą część kraju. Utrudnią cieszenie się ociepleniem

Burze i ulewy rozleją się na kolejne tereny. Choć nie będą tak groźne, także przyniosą niekorzystne zjawiska - na tyle intensywne, by wystarczyło na ogłoszenie ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia.

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Trudne warunki pogodowe zanotujemy między innymi w centralnych rejonach oraz na zachodzie Polski. Żółte ostrzeżenia obejmują województwa:

podkarpackie ;

; południowe powiaty lubelskiego ;

; resztę świętokrzyskiego ;

; południową część łódzkiego ;

; południowe powiaty wielkopolskiego ;

; północne i południowe powiaty lubuskiego.

Tak samo jak na terenach objętych alertami RCB i IMGW wyższych stopni, trzeba będzie mieć się na baczności z powodu lokalnych opadów gradu o średnicy 2-3 cm oraz silnego wiatru, dochodzącego w porywach do 70 km/h.

WXCHARTS Tylko na północy będzie spokojniej. Burze i ulewy zanotujemy w południowej i zachodniej Polsce

Pogoda w tych częściach kraju będzie najbardziej wymagająca, jednak pewnym pocieszeniem mogą być prognozy dotyczące temperatur. Okazuje się, że wtorek może być jednym z najcieplejszych od początku tygodnia.

Możliwe, że w ciągu dnia wszędzie zanotujemy minimum 20 stopni - nawet w zwykle najchłodniejszych okolicach, czyli nad morzem i na terenach podgórskich.

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Najcieplej będzie w centrum i na południowym wschodzie, gdzie zanotujemy do 29 st. C i nie jest wykluczone, że lokalnie możliwy będzie upał. W pozostałych częściach kraju termometry pokażą przeważnie od 22 do 27-28 st. C.

WXCHARTS Miejscami we wtorek na południowym wschodzie temperatury zbliżą się do progu upału - wynika z prognoz IMGW

Dzięki temu że przeważnie wiatr będzie słaby i umiarkowany nie grozi nam uczucie chłodu, nie licząc miejsc, w których zrobi się burzowo - tam wiatr może dać się nam we znaki.