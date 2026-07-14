Pogoda całkowicie się załamie. Sypią się alerty, jeden ma czerwony kolor
Wiele ulic może się zamienić w strumienie. Dotyczy to zwłaszcza południowej części Polski, na którą wkrótce nadciągną burze z potężnymi ulewami. Deszczu miejscami spadnie tak dużo, że pojawia się realna groźba podtopień. Specjaliści z IMGW wydali pomarańczowe i żółte ostrzeżenia w wielu województwach. W tych warunkach trudno będzie się cieszyć z wyraźnego ocieplenia, które zanotujemy we wtorek.
- Burze z intensywnymi ulewami i silnym wiatrem dotkną większość południowej i zachodniej Polski
- W południowo-zachodniej części Dolnego Śląska obowiązuje ostrzeżenie najwyższego stopnia z powodu groźnych nawałnic
- Alerty RCB i IMGW ostrzegają przed burzami, silnym wiatrem i opadami deszczu, które mogą powodować podtopienia i przerwy w dostawie prądu
- Pomimo niebezpiecznej aury temperatury we wtorek zbliżą się do progu upału: mogą sięgnąć nawet 29 st. C
Pogoda znowu wystawi nas na poważną próbę. Ostatnie dni były pochmurne i deszczowe, a teraz miejscami warunki staną się jeszcze bardziej wymagające - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z powodu niebezpiecznych warunków wystosowano wiele ostrzeżeń.
Deszcz niesiony przez burzowy front. Jest czerwone ostrzeżenie
Pogoda jest bardzo niestabilna. Od rana na południu i zachodzie formują się lokalne burze, a miejscami dość intensywnie pada deszcz. Z czasem aura jeszcze się pogorszy, szczególnie na południu kraju.
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Najprzyjemniejszą pogodą we wtorek będą się mogli cieszyć mieszkańcy północnych rejonów kraju. Tam będzie spokojnie, czyli zupełnie inaczej niż w reszcie Polski. Największym zagrożeniem pogodowym w ciągu dnia będą burze z intensywnymi ulewami, które pojawią się w wielu miejscach na południu i w centrum.
Szczególnie muszą uważać mieszkańcy południowo-zachodniej części Dolnego Śląska. Tam obowiązuje ostrzeżenie IMGW trzeciego, najwyższego stopnia. Tamtejsze burze mogą przynieść opady sięgające 55, a punktowo nawet około 80 litrów wody na metr kwadratowy. To grozi lokalnymi podtopieniami, zwłaszcza na terenach zabudowanych.
Silne burze z intensywnymi ulewami nawiedzą praktycznie całe południe i południowy zachód. Ostrzeżenia drugiego stopnia z tego powodu obejmują województwa:
- resztę dolnośląskiego;
- opolskie;
- śląskie;
- małopolskie;
- centrum i południe lubuskiego;
- zachodnie i południowe powiaty wielkopolskiego;
- południowe krańce łódzkiego;
- południowo-zachodnie rejony świętokrzyskiego.
Nie tylko synoptycy IMGW ostrzegają przed niebezpiecznymi warunkami na tych terenach. Przed południem dla mieszkańców tych samych obszarów wysłano alert RCB:
"Uwaga! Dziś (14.07) burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - głosi komunikat wystosowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Burze zaleją dużą część kraju. Utrudnią cieszenie się ociepleniem
Burze i ulewy rozleją się na kolejne tereny. Choć nie będą tak groźne, także przyniosą niekorzystne zjawiska - na tyle intensywne, by wystarczyło na ogłoszenie ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia.
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Trudne warunki pogodowe zanotujemy między innymi w centralnych rejonach oraz na zachodzie Polski. Żółte ostrzeżenia obejmują województwa:
- podkarpackie;
- południowe powiaty lubelskiego;
- resztę świętokrzyskiego;
- południową część łódzkiego;
- południowe powiaty wielkopolskiego;
- północne i południowe powiaty lubuskiego.
Tak samo jak na terenach objętych alertami RCB i IMGW wyższych stopni, trzeba będzie mieć się na baczności z powodu lokalnych opadów gradu o średnicy 2-3 cm oraz silnego wiatru, dochodzącego w porywach do 70 km/h.
Pogoda w tych częściach kraju będzie najbardziej wymagająca, jednak pewnym pocieszeniem mogą być prognozy dotyczące temperatur. Okazuje się, że wtorek może być jednym z najcieplejszych od początku tygodnia.
Możliwe, że w ciągu dnia wszędzie zanotujemy minimum 20 stopni - nawet w zwykle najchłodniejszych okolicach, czyli nad morzem i na terenach podgórskich.
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Najcieplej będzie w centrum i na południowym wschodzie, gdzie zanotujemy do 29 st. C i nie jest wykluczone, że lokalnie możliwy będzie upał. W pozostałych częściach kraju termometry pokażą przeważnie od 22 do 27-28 st. C.
Dzięki temu że przeważnie wiatr będzie słaby i umiarkowany nie grozi nam uczucie chłodu, nie licząc miejsc, w których zrobi się burzowo - tam wiatr może dać się nam we znaki.Czytaj więcej