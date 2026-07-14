Pogoda całkowicie się załamie. Sypią się alerty, jeden ma czerwony kolor

Pogoda Jakub Wojciechowski / polsatnews.pl

Wiele ulic może się zamienić w strumienie. Dotyczy to zwłaszcza południowej części Polski, na którą wkrótce nadciągną burze z potężnymi ulewami. Deszczu miejscami spadnie tak dużo, że pojawia się realna groźba podtopień. Specjaliści z IMGW wydali pomarańczowe i żółte ostrzeżenia w wielu województwach. W tych warunkach trudno będzie się cieszyć z wyraźnego ocieplenia, które zanotujemy we wtorek.

Mapa z zaznaczonymi burzami i piorun rozświetlający nocne niebo nad budynkiem.
Aleksei Ezhkov/Unsplash/IMGW
Pogoda we wtorek przyniesie burze i ulewy do wielu województw na południu i zachodzie. Na Dolnym Śląsku obowiązują czerwone alerty
  • Burze z intensywnymi ulewami i silnym wiatrem dotkną większość południowej i zachodniej Polski
  • W południowo-zachodniej części Dolnego Śląska obowiązuje ostrzeżenie najwyższego stopnia z powodu groźnych nawałnic
  • Alerty RCB i IMGW ostrzegają przed burzami, silnym wiatrem i opadami deszczu, które mogą powodować podtopienia i przerwy w dostawie prądu
  • Pomimo niebezpiecznej aury temperatury we wtorek zbliżą się do progu upału: mogą sięgnąć nawet 29 st. C

Pogoda znowu wystawi nas na poważną próbę. Ostatnie dni były pochmurne i deszczowe, a teraz miejscami warunki staną się jeszcze bardziej wymagające - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z powodu niebezpiecznych warunków wystosowano wiele ostrzeżeń.

Deszcz niesiony przez burzowy front. Jest czerwone ostrzeżenie

Pogoda jest bardzo niestabilna. Od rana na południu i zachodzie formują się lokalne burze, a miejscami dość intensywnie pada deszcz. Z czasem aura jeszcze się pogorszy, szczególnie na południu kraju.

 

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Najprzyjemniejszą pogodą we wtorek będą się mogli cieszyć mieszkańcy północnych rejonów kraju. Tam będzie spokojnie, czyli zupełnie inaczej niż w reszcie Polski. Największym zagrożeniem pogodowym w ciągu dnia będą burze z intensywnymi ulewami, które pojawią się w wielu miejscach na południu i w centrum.

 

Szczególnie muszą uważać mieszkańcy południowo-zachodniej części Dolnego Śląska. Tam obowiązuje ostrzeżenie IMGW trzeciego, najwyższego stopnia. Tamtejsze burze mogą przynieść opady sięgające 55, a punktowo nawet około 80 litrów wody na metr kwadratowy. To grozi lokalnymi podtopieniami, zwłaszcza na terenach zabudowanych.

Nawałnice skupią się w południowej i południowo-zachodniej Polsce. Najsilniejsze będą w rejonie Dolnego ŚląskaIMGW
Nawałnice skupią się w południowej i południowo-zachodniej Polsce. Najsilniejsze będą w rejonie Dolnego Śląska

Silne burze z intensywnymi ulewami nawiedzą praktycznie całe południe i południowy zachód. Ostrzeżenia drugiego stopnia z tego powodu obejmują województwa:

  • resztę dolnośląskiego;
  • opolskie;
  • śląskie;
  • małopolskie;
  • centrum i południe lubuskiego;
  • zachodnie i południowe powiaty wielkopolskiego;
  • południowe krańce łódzkiego;
  • południowo-zachodnie rejony świętokrzyskiego.

Nie tylko synoptycy IMGW ostrzegają przed niebezpiecznymi warunkami na tych terenach. Przed południem dla mieszkańców tych samych obszarów wysłano alert RCB:

 

 

"Uwaga! Dziś (14.07) burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - głosi komunikat wystosowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Burze zaleją dużą część kraju. Utrudnią cieszenie się ociepleniem

Burze i ulewy rozleją się na kolejne tereny. Choć nie będą tak groźne, także przyniosą niekorzystne zjawiska - na tyle intensywne, by wystarczyło na ogłoszenie ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia.

 

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Trudne warunki pogodowe zanotujemy między innymi w centralnych rejonach oraz na zachodzie Polski. Żółte ostrzeżenia obejmują województwa:

  • podkarpackie;
  • południowe powiaty lubelskiego;
  • resztę świętokrzyskiego;
  • południową część łódzkiego;
  • południowe powiaty wielkopolskiego;
  • północne i południowe powiaty lubuskiego.

Tak samo jak na terenach objętych alertami RCB i IMGW wyższych stopni, trzeba będzie mieć się na baczności z powodu lokalnych opadów gradu o średnicy 2-3 cm oraz silnego wiatru, dochodzącego w porywach do 70 km/h.

Tylko na północy będzie spokojniej. Burze i ulewy zanotujemy w południowej i zachodniej PolsceWXCHARTS
Tylko na północy będzie spokojniej. Burze i ulewy zanotujemy w południowej i zachodniej Polsce

Pogoda w tych częściach kraju będzie najbardziej wymagająca, jednak pewnym pocieszeniem mogą być prognozy dotyczące temperatur. Okazuje się, że wtorek może być jednym z najcieplejszych od początku tygodnia.

 

Możliwe, że w ciągu dnia wszędzie zanotujemy minimum 20 stopni - nawet w zwykle najchłodniejszych okolicach, czyli nad morzem i na terenach podgórskich.

 

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Najcieplej będzie w centrum i na południowym wschodzie, gdzie zanotujemy do 29 st. C i nie jest wykluczone, że lokalnie możliwy będzie upał. W pozostałych częściach kraju termometry pokażą przeważnie od 22 do 27-28 st. C.

Miejscami we wtorek na południowym wschodzie temperatury zbliżą się do progu upału - wynika z prognoz IMGWWXCHARTS
Miejscami we wtorek na południowym wschodzie temperatury zbliżą się do progu upału - wynika z prognoz IMGW

Dzięki temu że przeważnie wiatr będzie słaby i umiarkowany nie grozi nam uczucie chłodu, nie licząc miejsc, w których zrobi się burzowo - tam wiatr może dać się nam we znaki.

WIDEO: Prognoza pogody - czwartek, 9 lipca - rano
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