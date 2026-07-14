Policjanci z Łodzi poszukują sprawcy pobicia, do którego doszło w centrum miasta. Z zeznań pokrzywdzonego wynika, że napastnik zaatakował go, bo uznał, że jest Ukraińcem. Ofiara napaści doznała poważnych obrażeń głowy.

Łódź. Mężczyzna zaatakowany - sprawca wziął go za Ukraińca

Do ataku na Łodzianina doszło w al. Piłsudskiego na Starym Widzewie w Łodzi. To rejon miasta bliski ścisłemu centrum. O przebiegu napadu poinformował PAP Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

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- Do ataku na Łodzianina doszło 11 lipca ok. godz. 14 w al. Piłsudskiego między ul. Przędzalnianą i al. Śmigłego-Rydza. Nieustalony dotychczas mężczyzna, przechodząc obok rozmawiającego przez telefon Łodzianina, uderzył go, a później obrzucił wyzwiskami sugerując, że jego miejsce nie jest w Polsce - powiedział Jasiak.

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Napadnięty mężczyzna jest Polakiem. Według ustaleń policji sprawca wziął go za Ukraińca i zadał mu dwa ciosy w głowę. Ofiara ma uszkodzony nos i szczękę. Mężczyzna trafił do szpitala, a następnego dnia złożył doniesienie o popełnieniu przestępstwa w Komisariacie Policji Łódź-Widzew.

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- Poszukujemy sprawcy pobicia. Dopiero kiedy zostanie zatrzymany i przesłuchany, będziemy mogli ustalić motyw jego działania i na tej podstawie postawić zarzuty - powiedział PAP Maksymilian Jasiak.

Dodał, że policjanci zabezpieczyli zapisy monitoringu w okolicy, ale proszą o zgłoszenie się świadków, którzy widzieli przebieg zdarzenia. Na informacje w tej sprawie czekają funkcjonariusze Komisariatu Policji Łódź-Widzew przy ul. Wysokiej 45, tel. 47 841 15 00.