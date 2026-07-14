Prace ruszyły wraz z początkiem wakacji. Docelowo folia ochronna zostanie nałożona na szyby okien we wszystkich szkołach przystosowanych do roli schronów.

Wykorzystywana do tego celu jest folia 3M Ultra800, która zapobiega rozpryskiwaniu się odłamków szkła w razie eksplozji - na przykład po uderzeniu zbłąkanego drona. W 2025 roku w okolicach Tartu znaleziono kilka takich ukraińskich bezzałogowców, które najprawdopodobniej zboczyły z kursu w wyniku rosyjskich zakłóceń sygnału GPS.

Jak wyjaśnia w rozmowie z portalem err.ee szef firmy przeprowadzającej prace, Ole Raudsepp, w przypadku eksplozji odłamki stłuczonej szyby rozpryskałyby się wewnątrz pomieszczenia, raniąc uczniów i pracowników szkoły. Nie jest to jednak rozwiązanie idealne, ponieważ przy silniejszym wybuchu okno zostanie wyrwane wraz z ramami - zaznacza Raudsepp.

Estonia. Tartu okleja folią ochronną okna w szkolnych schronach

Zastępca burmistrza Tartu Martin Bek podkreśla, że władze miasta chcą, aby szkolne schrony były odpowiednio przygotowane na wypadek ataku dronowego.

- Doświadczenia naszych ukraińskich kolegów pokazują, że okna należy zabezpieczyć folią, aby chronić ludzi przed odłamkami. Oni sami też tak robią. Równie ważne w takich schronach są sprawna wentylacja, odpowiednie oświetlenie oraz możliwość ładowania urządzeń z sieci elektrycznej - traktujemy to wszystko jako całość - powiedział w rozmowie z err.ee.

W tym roku miasto zamierza przeznaczyć 850 tys. euro na zwiększenie odporności na sytuacje kryzysowe. Zastępca burmistrza nie był jeszcze w stanie podać, jaka część tej kwoty zostanie przeznaczona na zabezpieczenie okien, ponieważ miasto nadal prowadzi postępowanie przetargowe dotyczące 34 budynków, głównie przedszkoli.

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Na mniejszą część projektu, obejmującą głównie zabezpieczenie okien schronów w budynkach szkolnych, miasto zabezpieczyło 64 tys. euro.

- W tym przypadku stosuje się jedno z najlepszych rozwiązań, a mianowicie folię 3M Ultra800. Jest to wielowarstwowa folia ochronna, która wykazuje szczególną odporność w przypadku wybuchu. Jeśli zastosuje się słabszą wersję, łatwiej ulega ona rozdarciu i nie jest tak odporna na wybuchy - powiedział Raudsepp.

Tartu zamierza zakończyć prace w tym roku, natomiast w kolejnym folia ochronna pojawi się również na oknach obiektów socjalnych i administracyjnych.