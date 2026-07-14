Ogromne zarobki lekarzy w zadłużonych szpitalach. "Efekt indywidualnych negocjacji"

Szpital powiatowy w Bartoszycach jest zadłużony na ponad 91 mln zł. Od 1 sierpnia placówka ma skonsolidować trzy oddziały: chorób wewnętrznych, chorób płuc oraz nefrologii.

Jednocześnie niektórzy pracujący w szpitalu lekarze otrzymują wynagrodzenia przekraczające 100 tys. zł miesięcznie. Jak ustalili reporterzy Polsat News, ortopeda zarabia tam ponad 113 tys. zł miesięcznie, nefrolog - ponad 105 tys. zł, a chirurg - około 90 tys. zł.

Wysokie zarobki lekarzy w zadłużonych szpitalach. "Brakuje specjalistów"

Dyrekcja bartoszyckiego szpitala, z którą rozmawiała reporterka Polsat News Joanna Słota, tłumaczy, że wysokie wynagrodzenia lekarzy nie wynikają z dobrej kondycji finansowej placówki, ale z konieczności zatrzymania lekarzy i uniknięcia zamykania kolejnych oddziałów. Na niektórych z nich pracuje tylko dwóch specjalistów, choć potrzeba ich co najmniej dwa razy więcej.

Konsolidacja oddziałów ma być z kolei sposobem na ograniczenie kosztów. Dyrekcja podkreśla, że bez oferowania konkurencyjnych stawek pozyskanie lub utrzymanie specjalistów byłoby niemożliwe.

Wpływ na trudności kadrowe ma mieć również położenie Bartoszyc. Miasto znajduje się około 16 km w linii prostej od granicy z obwodem królewieckim. Zdaniem dyrekcji może to zniechęcać część lekarzy do podejmowania pracy w miejscowym szpitalu.

ZOBACZ: Szpital tonie w długach, lekarze zarabiają ponad 100 tys. Konieczne łączenie oddziałów

Jeszcze wyższe zarobki lekarzy ujawniono w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Z danych uzyskanych przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska wynika, że w ubiegłym roku 17 lekarzy zatrudnionych w placówce zarobiało ponad milion złotych. Rekordowe roczne wynagrodzenie wyniosło dokładnie 2 599 725 mln zł, czyli średnio ponad 216 tys. zł miesięcznie.

Szpital podlega zarządowi województwa zachodniopomorskiego. Przedstawiciele samorządu tłumaczą w rozmowie z reporterem Polsat News Mateuszem Kopyłowiczem, że tak wysokie stawki są efektem walki o lekarzy, którzy niechętnie podejmują pracę w Koszalinie lub stawiają wysokie wymagania finansowe.

Dyrekcja szpitala musi - jak przekonują przedstawiciele władz województwa - z jednej strony zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańcom regionu, a z drugiej uwzględniać ograniczone możliwości finansowe placówki.

Wynagrodzenia lekarzy w Koszalinie. "Efekt indywidualnych negocjacji"

Kontrowersje wzbudziła nie tylko wysokość wynagrodzeń, lecz także sposób przedstawienia tych danych przez szpital w Koszalinie, dlatego że informacje te zostały zanonimizowane. Nie podano specjalizacji lekarzy, rodzaju zawartych z nimi umów, liczby przepracowanych godzin ani zakresu wykonywanych obowiązków.

Jak zauważa reporter Polsat News, brak tych szczegółów pozostawia szerokie pole do spekulacji, ponieważ nie można ocenić, czy milionowe kwoty były wynagrodzeniem za pracę w jednym miejscu, czy obejmowały również liczne dyżury, dodatkowe obowiązki lub pracę na kilku oddziałach. Czy tutaj również w ciągu 24 godzin lekarze pracowali po 70 godzin? - zastanawiał się reporter, wskazując na jedną z możliwych pojawiających się wątpliwości.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Rzeczniczka Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie Marzena Sutryk, pytana o możliwość udostępnienia bardziej szczegółowych danych, odpowiedziała, że "trudno jest jej odpowiadać na szczegółowe pytania, ponieważ nie zna szczegółów".

- (...) Każda umowa to jest efekt indywidualnych negocjacji z danym lekarzem, więc ferowanie wyroków, że tyle czy tyle godzin liczyła doba jest przedwczesne. Odpowiedź została przygotowana w odpowiedzi na wniosek organizacji, która wystąpiła o udostępnienie informacji publicznej - powiedziała Marzena Sutryk w rozmowie z reporterem Polsat News.

Zadłużenie koszalińskiej placówki wynosi około 20 mln zł. Rzeczniczka szpitala wyjaśniła jednak, że placówka oczekuje na zapłatę za tzw. nadwykonania, czyli świadczenia wykonane ponad limit określony w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wartość niezapłaconych świadczeń ma wynosić również około 20 mln zł. Szpital zapewnia jednocześnie, że poprzedni rok zakończył z dodatnim wynikiem finansowym.

WIDEO: Mocne słowa o członkostwie Ukrainy w UE. "W Europie chyba nie można kraść" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mbd / polsatnews.pl