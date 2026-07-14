Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej Małgorzata Moś-Brachowska powiedziała PAP, że mężczyzna usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa z artykułu 257 Kodeksu karnego, czyli znieważenia z powodu przynależności narodowej trzech obywatelek Ukrainy, w tym dwóch małoletnich, i naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich. Grozi za to kara do trzech lat więzienia.

Prokurator wyjaśniła, że osoba dorosła, która jest poszkodowana w sprawie, nie ma związku z dziewczynkami.

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Moś-Brachowska poinformowała, że śledczy zastosowali wobec podejrzanego dozór policji. Nie może się też kontaktować z pokrzywdzonymi.

- Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. Z uwagi na wstępny charakter postępowania i przede wszystkim dobro pokrzywdzonych, nie informujemy o treści tych wyjaśnień - powiedziała rzecznik.

Śledczy przesłuchali 11-latki. Wykluczono prowokację z ich strony

Śledczy przesłuchali we wtorek także obie jedenastolatki.

- Przedstawiły przebieg zdarzenia. Jedno, co mogę powiedzieć, to że wykluczone jest tutaj działanie prowokujące czy wulgarne z ich strony - oznajmiła.

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Do incydentu doszło w sobotę. Na opublikowanych w sieci filmach słychać mężczyznę, który zwraca się do 11-letnich dziewczynek w sposób agresywny i pełen wulgaryzmów.

Bielski MZK podał, że na krzyki zareagował kierowca prowadzący pojazd. Zwrócił się do agresywnego pasażera, podejmując z nim rozmowę i odwracając jego uwagę od osób poszkodowanych. Następnie, na najbliższym możliwym przystanku, wyprosił sprawcę z autobusu. Mężczyzna wysiadł. Dziewczynki pojechały przystanek dalej.

Ukrainka zaatakowana w MZK. Przewoźnik ujawnił przebieg zdarzenia

Przewoźnik we wtorek opisał zapis monitoringu z incydentu w autobusie. Stanowi on materiał dowodowy i z tego względu nie ma możliwości jego publikacji. Spółka zdecydowała się jednak - w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi przebiegu zdarzenia - zrelacjonować to, co zarejestrowała kamera.

"Jedna z poszkodowanych wyłożyła nogi w kierunku swojej koleżanki, siedzącej na fotelu poniżej, skierowanym w stronę jazdy. Sytuacja ta - jakkolwiek odbiegająca od przyjętych standardów - w ocenie spółki nie odbiegała od zachowań, które na co dzień można obserwować wśród młodzieży podróżującej naszymi autobusami. Ponadto z analizy monitoringu wynika, że sytuacja ta nie zakłócała komfortu podróży innych pasażerów, gdyż młode pasażerki głównie były zajęte korzystaniem z telefonów komórkowych" - brzmi stanowisko MZK.

Na zapisie widać, że w pewnym momencie do dziewczynek podszedł mężczyzna "i - jak można domniemywać - zwrócił im uwagę, co spowodowało natychmiastowe przełożenie nóg na podłogę". Jedna z dziewcząt przesiadła się na siedzenie obok koleżanki.

Agresja bez wyraźnego powodu. MZK rozwiązał umowę z 54-latkiem

Taka sytuacja trwała dłuższą chwilę. Mężczyzna przyglądał się dzieciom bez żadnych reakcji. "Po dłuższej chwili widać, iż niepowodowany żadnym zachowaniem sprawca zaczyna impulsywnie reagować, używając przekleństw i okrzyków" - podał przewoźnik.

"Stanowczo podkreślamy, że w naszej ocenie reakcja sprawcy, dorosłego mężczyzny, w żaden sposób nie może być usprawiedliwiana opisanym wyżej zachowaniem nieletnich, ze względu na rażącą niewspółmierność. Sekwencja zdarzeń w naszej ocenie wskazuje ponadto, iż pomiędzy jedną a drugą sytuacją nie było bezpośredniego powiązania przyczynowo-skutkowego. Niezależnie od okoliczności poprzedzających zdarzenie, nic nie usprawiedliwia agresji słownej ani zachowań noszących znamiona dyskryminacji" - oznajmiła spółka.

Podejrzewany 54-latek został zatrzymany przez policję w poniedziałkowe przedpołudnie. Jest kierowcą MZK, który od dłuższego czasu przebywa na zwolnieniu chorobowym. Bielski przewoźnik zdecydował się zakończyć z nim współpracę.