Do zdarzenia doszło w niedzielę w hotelu Ephesia Holiday Beach Club, położonym w dzielnicy Karaova w Kuşadası w prowincji Aydın.

Pierwsze doniesienia mówiły o 28 osobach, które zaczęły skarżyć się na nudności i bóle brzucha. Po powiadomieniu numeru alarmowego 112 na miejsce skierowano zespoły ratownictwa medycznego, a poszkodowanych przewieziono karetkami do szpitali.

Hotel all inclusive w Turcji pod lupą. 54 osoby z objawami zatrucia

Później zarząd hotelu poinformował, że łącznie do prywatnych i państwowych placówek medycznych zgłosiło się 54 gości. Wśród nich było 47 obywateli Turcji oraz siedmioro cudzoziemców.

U pacjentów występowały wymioty, nudności, biegunka i gorączka. Według przedstawicieli obiektu stan żadnej z hospitalizowanych osób nie stwarza zagrożenia dla życia.

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Rozbieżność między pierwszymi informacjami a komunikatem hotelu wynika najprawdopodobniej z tego, że początkowo podano liczbę osób zabranych do szpitali karetkami. Późniejsze dane obejmują również gości, którzy zgłosili się do placówek medycznych w inny sposób.

Na terenie hotelu rozpoczęto kontrolę prowadzoną przez pracowników lokalnych wydziałów zdrowia oraz rolnictwa i leśnictwa. Do szczegółowych badań laboratoryjnych pobrano próbki żywności podawanej gościom oraz wody z hotelowej instalacji.

Policja wszczęła postępowanie mające wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Na razie nie potwierdzono, czy dolegliwości turystów były spowodowane jedzeniem, wodą, czy też miały inne źródło.

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Przedstawiciele hotelu zapewnili, że przekazali kontrolerom dokumentację dotyczącą codziennych inspekcji oraz wyniki rutynowych badań przeprowadzanych od rozpoczęcia sezonu. Zapowiedzieli również, że poinformują o wynikach analiz, gdy zostaną one przedstawione przez odpowiednie instytucje.