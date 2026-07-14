Masowe zatrucie w pięciogwiazdkowym hotelu w Turcji. 54 osoby w szpitalach
W pięciogwiazdkowym hotelu w popularnym tureckim kurorcie Kuşadası doszło do podejrzenia masowego zatrucia. Z objawami takimi jak wymioty, nudności, biegunka i gorączka do szpitali zgłosiło się 54 gości, w tym siedmioro obcokrajowców. Władze pobrały do badań próbki żywności i wody.
Do zdarzenia doszło w niedzielę w hotelu Ephesia Holiday Beach Club, położonym w dzielnicy Karaova w Kuşadası w prowincji Aydın.
Pierwsze doniesienia mówiły o 28 osobach, które zaczęły skarżyć się na nudności i bóle brzucha. Po powiadomieniu numeru alarmowego 112 na miejsce skierowano zespoły ratownictwa medycznego, a poszkodowanych przewieziono karetkami do szpitali.
Hotel all inclusive w Turcji pod lupą. 54 osoby z objawami zatrucia
Później zarząd hotelu poinformował, że łącznie do prywatnych i państwowych placówek medycznych zgłosiło się 54 gości. Wśród nich było 47 obywateli Turcji oraz siedmioro cudzoziemców.
U pacjentów występowały wymioty, nudności, biegunka i gorączka. Według przedstawicieli obiektu stan żadnej z hospitalizowanych osób nie stwarza zagrożenia dla życia.
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Rozbieżność między pierwszymi informacjami a komunikatem hotelu wynika najprawdopodobniej z tego, że początkowo podano liczbę osób zabranych do szpitali karetkami. Późniejsze dane obejmują również gości, którzy zgłosili się do placówek medycznych w inny sposób.
Na terenie hotelu rozpoczęto kontrolę prowadzoną przez pracowników lokalnych wydziałów zdrowia oraz rolnictwa i leśnictwa. Do szczegółowych badań laboratoryjnych pobrano próbki żywności podawanej gościom oraz wody z hotelowej instalacji.
Policja wszczęła postępowanie mające wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Na razie nie potwierdzono, czy dolegliwości turystów były spowodowane jedzeniem, wodą, czy też miały inne źródło.
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Przedstawiciele hotelu zapewnili, że przekazali kontrolerom dokumentację dotyczącą codziennych inspekcji oraz wyniki rutynowych badań przeprowadzanych od rozpoczęcia sezonu. Zapowiedzieli również, że poinformują o wynikach analiz, gdy zostaną one przedstawione przez odpowiednie instytucje.Czytaj więcej