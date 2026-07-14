Maciej Świrski sprawował funkcję przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w latach 2022-2025. We wtorek rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał informację o jego zatrzymaniu.

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Jako pierwsza o sprawie poinformowała telewizja wPolsce24.

Były przewodniczący KRRiT zatrzymany. Akcja CBA

"Dzisiaj rano na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej: 64-letniego Macieja Ś. i 63-letniego Cezarego J." - napisał Dobrzyński na platformie X.

Jak wytłumaczył, śledztwo jest prowadzone "w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 r. przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej". Chodzi o finansowanie kampanii medialnej "Sprawiedliwe Sądy", czym - jak czytamy - "wyrządzono fundacji szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie nie mniejszej niż 8,4 mln zł".

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"Po przeszukaniach i zabezpieczeniach, które prowadzą agenci CBA, zatrzymani mężczyźni zostaną przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie" - dodał Dobrzyński.

"Szkody moralne nie do oszacowania". Maciej Świrski zatrzymany przez CBA

Informację o zatrzymaniu Świrskiego potwierdził też Tomasz Siemoniak. "CBA na polecenie prokuratury zatrzymało Macieja Ś. i Cezarego J., którzy jako członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej uruchomili w 2017 środki fundacji na kampanię 'Sprawiedliwe Sądy', polegającą przede wszystkim na atakowaniu środowiska sędziowskiego" - poinformował koordynator służb specjalnych.

Siemoniak opisał, że "kampania odpowiadała na zamówienie polityczne rządu PiS i dezawuowała niezawisłe sądy". "Szkody finansowe fundacji wyniosły co najmniej 8,4 mln zł", natomiast "szkody moralne są nie do oszacowania".

"Użycie środków fundacji do partyjnych celów musi zostać rozliczone" - podsumował.

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