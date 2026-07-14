- Uważamy, dzięki naszemu wsparciu i modelowaniu, że skala epidemii jest co najmniej 2-4 razy większa od liczby wykrywanych przypadków - powiedział dyrektor WHO ds. sytuacji nadzwyczajnych dr Chikwe Ihekweazu, cytowany przez agencję Reutera.

Oficjalne dane wskazują na to, że w Demokratycznej Republice Konga odnotowano do tej pory 1963 przypadki zachorowań na ebolę. Śmierć poniosło 719 osób.

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Według Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (INSP) wśród pracowników służby zdrowia odnotowano 112 przypadków zakażenia, w tym 35 zgonów - dodaje agencja AFP

Ebola w natarciu. Dramatyczny wzrost liczby ofiar. "Skala jest 2-4 razy większa"

Obecne ognisko choroby zostało oficjalnie ogłoszone 15 maja. "Prawie dwa miesiące później służba zdrowia wciąż ma trudności z opanowaniem wirusa, ponieważ system opieki zdrowotnej w tym kraju, należący do najuboższych na świecie, zmaga się z ogólnym brakiem zasobów" - pisze AFP.

Za epidemię odpowiada rzadki szczep wirusa znany jako Bundibugyo. To odróżnia go od szczepu Zaire, odpowiedzialnego za większość wcześniejszych epidemii eboli w Demokratycznej Republice Konga, że nie istnieje obecnie zatwierdzona szczepionka ani leczenie.

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Władze sanitarne twierdzą, że szybki wzrost liczby przypadków jest poniekąd efektem zwiększenia możliwości diagnostycznych i przebadania próbek pobranych wcześniej od pacjentów. Mimo rozwijających się możliwości medycyny, walka z epidemią jest utrudniona przez ataki na personel medyczny, działalność grup zbrojnych oraz nieufność części mieszkańców wobec służb zdrowia.

Walczą z epidemią eboli, nie dostają za to pieniędzy. Lekarze zapowiadają strajk

Jak donosi we wtorek agencja AFP, lekarze i pracownicy służby zdrowia walczący z epidemią eboli w Demokratycznej Republice Konga twierdzą, że nie otrzymują wynagrodzenia od państwa. Zagrozili oni zorganizowaniem akcji strajkowej, jeżeli sytuacja nie ulegnie poprawie.

- Od 15 maja opiekujemy się pacjentami z ebolą bezpłatnie. Nadal ich leczymy, bo taka jest nasza przysięga, ale pracujemy w bardzo trudnych warunkach - powiedział agencji AFP dr Pascal Bahoya.



- Niektórzy koledzy są zniechęceni, ale nadal realizujemy naszą misję, kierując się sumieniem lekarskim - dodał dr Jérémie Bataga.

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Lekarze wyjaśnili, że po "48-godzinnym ultimatum dotyczącym wypłaty pensji i premii" rozpocznie się strajk. W ubiegłym tygodniu kongijski minister zdrowia Samuel Roger Kamba przyznał się do "opóźnień w wypłacaniu wynagrodzeń" i zapewnił, że "problem organizacyjny" leżący u podstaw problemu zostanie rozwiązany.