Jarosław Kaczyński napisał w mediach społecznościowych, że Prawo i Sprawiedliwość "zawsze stało na stanowisku", iż pomoc militarna dla Ukrainy, realizowana również przez Unię Europejską, jest "bezwzględnie potrzebna" z punktu widzenia polskiej racji stanu i bezpieczeństwa. Zapowiedział również, że wypowiedź Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii.

Donald Tusk: "Rosja nie mogła wymarzyć sobie lepszego kandydata"

Do wpisu prezesa PiS odniósł się premier Donald Tusk. "Lepszego kandydata na premiera niż Czarnek Rosja nie mogła sobie wymarzyć" - napisał szef rządu.

Wcześniej Tusk komentował również samą wypowiedź byłego ministra edukacji, nazywając ją "idiotycznymi słowami" i "polityką zabójczą".

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Komentarze polityków po wpisie Kaczyńskiego

Komentarze opublikowali także inni politycy. Rzecznik rządu Adam Szłapka napisał krótko: "Przemysław Czarnek ma szefa. Jest nim Grzegorz Braun."

Głos zabrał także minister spraw wewnętrznych i administracji oraz koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

'Jeśli naprawdę prezes Kaczyński uważa, że mówiący językiem Kremla Czarnek występuje przeciw polskiej racji stanu, to niech go natychmiast wyrzuci z PiS. Widziały gały co brały!" - napisał.

W podobnym tonie Kaczyńskiego odpowiedział poseł Lewicy Tomasz Trela. "Panie prezesie, Wy jesteście zawodowymi oszustami i żaden wpis Jarosława tego nie zmieni."

Z kolei sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jakub Stefaniak z PSL ograniczył się do krótkiego komentarza: "Rozłam w PiS-ie."

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Krytycznie do słów Przemysława Czarnka odniósł się również poseł Unii Centrum Sławomir Ćwik. Polityk ironicznie zasugerował, że były minister edukacji jest bliżej Grzegorza Brauna niż kierownictwa PiS, zarzucając mu powielanie prorosyjskiego przekazu.

Głos zabrał także lider Konfederacji Sławomir Mentzen, który ocenił, że cała sytuacja potwierdza jego wcześniejsze stanowisko w sprawie Przemysława Czarnka.

"I o to mi chodziło, gdy tyle razy mówiłem, że Czarnek nie nadaje się na premiera. Jak miałby działać rząd, w którym premier podejmuje decyzję, a zaraz potem okazuje się, że będzie jednak inaczej, bo premier zapomniał spytać o pozwolenie prezesa? Czarnek nie ma żadnej decyzyjności, nie jest samodzielnym politykiem. Nie może być premierem" - napisał.

Lider Konfederacji ironicznie dodał, że z Przemysławem Czarnkiem można ustalać co najwyżej "czy wino białe czy czerwone".

Odmienny ton miał wpis europosła PiS Patryka Jakiego, który napisał: "Uważam, że Jarosław Kaczyński powinien po prostu zakazać Przemysławowi Czarnkowi wypowiedzi medialnych".

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Burza po słowach Przemysława Czarnka

Dyskusję wywołała wcześniejsza wypowiedź Przemysława Czarnka, który stwierdził, że Unia Europejska powinna wstrzymać finansowanie zbrojeń i odbudowy Ukrainy do czasu zmiany polityki Kijowa wobec Polski.

- Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich - mówił Czarnek w TV Republika.

To nie pierwsza w ostatnich dniach wypowiedź Przemysława Czarnka dotycząca Ukrainy. W piątek polityk poinformował, że Prawo i Sprawiedliwość złoży projekt uchwały Sejmu wzywającej rząd do sprzeciwienia się dalszemu procesowi integracji Ukrainy z Unią Europejską.

Czarnek argumentował, że Ukraina nie powinna zostać członkiem Wspólnoty, dopóki - jak ocenił - odwołuje się do tradycji UPA i nie rozliczy zbrodni wołyńskiej. PiS chce, aby projekt został rozpatrzony podczas najbliższego posiedzenia Sejmu.