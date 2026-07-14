Kaczyński reaguje po słowach Czarnka. "Sprawa zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii"

Jarosław Kaczyński odniósł się w mediach społecznościowych do wypowiedzi Przemysława Czarnka dotyczącej finansowania Ukrainy przez Unię Europejską. Prezes PiS podkreślił, że stanowisko ugrupowania w tej sprawie pozostaje niezmienne.

"Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna. To kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa. Sprawa wypowiedzi pana Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii" - napisał Kaczyński.

Burza po słowach Przemysława Czarnka

Wcześniej Przemysław Czarnek stwierdził, że Unia Europejska powinna wstrzymać finansowanie zbrojeń i odbudowy Ukrainy do czasu, aż - jak mówił - Kijów wejdzie na "ścieżkę wartości proludzkich". Polityk PiS przekonywał również, że Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w UE i NATO, aby wywrzeć presję na Ukrainę m.in. w kwestiach historycznych.

- Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich - mówił Czarnek.

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Czarnek chce zablokować drogę Ukrainy do UE

To nie pierwsza w ostatnich dniach wypowiedź Przemysława Czarnka w sprawie Ukrainy. W piątek polityk poinformował, że Prawo i Sprawiedliwość złoży projekt uchwały Sejmu wzywającej rząd do sprzeciwienia się dalszemu procesowi integracji Ukrainy z Unią Europejską.

Czarnek argumentował, że Kijów nie powinien zostać członkiem Wspólnoty, dopóki - jak ocenił - odwołuje się do tradycji UPA i nie rozliczy zbrodni wołyńskiej. PiS chce, aby projekt został rozpatrzony podczas najbliższego posiedzenia Sejmu.

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Premier Donald Tusk komentuje słowa Czarnka: "Są idiotyczne"

Do wypowiedzi byłego ministra edukacji odniósł się premier Donald Tusk. Podczas konferencji prasowej w Paryżu ocenił, że słowa Czarnka wpisują się w "licytację na antyukraińskość" i są sprzeczne z polską racją stanu.

- To są idiotyczne słowa. To jest polityka zabójcza - powiedział szef rządu.

Premier podkreślił, że bezpieczeństwo Polski jest ściśle związane ze skuteczną obroną Ukrainy przed Rosją. - W bezpieczeństwie Polski, w interesie naszego kraju leży skuteczna obrona Ukrainy przed Rosją. Koniec, kropka - dodał.