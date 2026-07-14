Do wymiany zdań między Jarosławem Kaczyńskim a ambasadorem Ukrainy Wasylem Bodnarem doszło we wtorek na platformie X. Dyplomata zareagował na wcześniejsze stanowisko prezesa PiS dotyczące kontynuowania pomocy wojskowej dla Kijowa.

"Bardzo serdecznie dziękuję, Panie Prezesie Jarosławie Kaczyński, za wsparcie Ukrainy!" - napisał Bodnar.

Panie Ambasadorze, oczywiście, że jestem za tym, by to Rosja poniosła sromotną klęskę w wywołanej przez siebie wojnie, ale mój sprzeciw wobec banderyzmu i obecności Ukrainy w UE, kultywującej tego rodzaju ludobójczą ideologię, podtrzymuję. Wbrew pozorom moje zdanie w tej sprawie… https://t.co/RhQ5dLzp9T — Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) July 14, 2026

Kaczyński odpowiedział, że popiera działania prowadzące do pokonania Rosji, która rozpoczęła wojnę przeciwko Ukrainie. Jednocześnie zaznaczył, że nie zmienił stanowiska w kwestiach historycznych oraz przyszłego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.

ZOBACZ: Państwo NATO przestaje wspierać Ukrainę. "To nie nasza rola"

"Panie Ambasadorze, oczywiście, że jestem za tym, by to Rosja poniosła sromotną klęskę w wywołanej przez siebie wojnie, ale mój sprzeciw wobec banderyzmu i obecności Ukrainy w UE, kultywującej tego rodzaju ludobójczą ideologię, podtrzymuję. Wbrew pozorom moje zdanie w tej sprawie od lat się nie zmieniło" - napisał prezes PiS.

Kaczyński zareagował na słowa Czarnka. "Sprawa zostanie wyjaśniona"

Wcześniej Jarosław Kaczyński odniósł się do wypowiedzi wiceprezesa PiS Przemysława Czarnka, który przekonywał, że Unia Europejska powinna wstrzymać finansowanie zbrojeń i odbudowy Ukrainy, dopóki władze w Kijowie nie zmienią swojej polityki.

Prezes PiS podkreślił, że jego ugrupowanie popiera dalszą pomoc wojskową dla Ukrainy. "Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna. To kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa" - oświadczył.

Zapowiedział jednocześnie, że wypowiedzi byłego ministra edukacji zostaną omówione wewnątrz ugrupowania. "Sprawa wypowiedzi pana Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii" - przekazał Kaczyński.

"Trzeba zmusić Unię Europejską". Czarnek o pomocy Ukrainie

Przemysław Czarnek mówił wcześniej na antenie Telewizji Republika, że Polska powinna wykorzystać swoje członkostwo w Unii Europejskiej i NATO, aby wywrzeć presję na Ukrainę, między innymi w kwestiach historycznych.

- Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich - stwierdził polityk PiS.