Dzieci sprzedające lemoniadę to "świetna inicjatywa". GIS opublikował zasady

Polska

Zdaniem Głównego Inspektoratu Sanitarnego "stoisko z lemoniadą lub owocami to świetna inicjatywa dla dzieci". Zaznacza przy tym, że w czasie przygotowania i sprzedaży koniecznością jest dbanie o bezpieczeństwo i higienę.

Dzbanek z lemoniadą, cytryny i plasterki cytryny na stole.
Pixabay
GIS przypomina o zasadach bezpieczeństwa żywności przy sprzedaży lemoniady

"Stoisko z lemoniadą lub owocami to świetna inicjatywa dla dzieci, ale pamiętajmy o bezpieczeństwie żywności" - podano we wtorek w komunikacie Głównego Inspektoratu Sanitarnego

 

GIS podał najważniejsze zasady, jeśli chodzi o kwestie przygotowania i sprzedaży produktów przez dzieci pod opieką dorosłych, np. podczas festynów, pikników, wydarzeń charytatywnych lub sąsiedzkich inicjatyw.

 

 

 

Stoisko z lemoniadą. GIS przypomniał obowiązujące zasady

Inspektorat zaznacza, że tego typu działalność nie podlega pod jego nadzór, przepisy prawa żywnościowego i nie wymaga rejestracji, czy zatwierdzenia. Kluczowe jednak jest zachowanie podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa, aby chronić zdrowie swoich klientów.

 

Osoby przygotowujące i wydające żywność powinny:

  • dokładnie myć ręce wodą z mydłem przed rozpoczęciem pracy i po każdej przerwie,
  • używać czystych naczyń i przyborów,
  • nosić czystą odzież,
  • unikać bezpośredniego kontaktu dłoni z żywnością,
  • stosować szczypce, łopatki lub rękawiczki jednorazowe.

"Nie należy przygotowywać ani sprzedawać żywności w przypadku występowania objawów chorobowych, takich jak gorączka, kaszel,  biegunka lub infekcja" - zaznaczono.

 

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Dalej przypomniano, że trzeba używać wyłącznie wody zdatnej do picia, oraz świeżych i umytych owoców. Dla zachowania świeżości dodano, by gotowy napój, jeśli już miałby być przechowywany, to nie długo, w zamkniętych pojemnikach i chłodnym miejscu. 

 

Na koniec GIS poinformował, że okazyjna sprzedaż nie podlega pod nadzór, jednak działalność zorganizowana, ciągła lub profesjonalna jest objęta przepisami prawa żywnościowego i należy o tym pamiętać.

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Jan Nalepa / polsatnews.pl
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