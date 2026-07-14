Dzieci sprzedające lemoniadę to "świetna inicjatywa". GIS opublikował zasady
Zdaniem Głównego Inspektoratu Sanitarnego "stoisko z lemoniadą lub owocami to świetna inicjatywa dla dzieci". Zaznacza przy tym, że w czasie przygotowania i sprzedaży koniecznością jest dbanie o bezpieczeństwo i higienę.
"Stoisko z lemoniadą lub owocami to świetna inicjatywa dla dzieci, ale pamiętajmy o bezpieczeństwie żywności" - podano we wtorek w komunikacie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
GIS podał najważniejsze zasady, jeśli chodzi o kwestie przygotowania i sprzedaży produktów przez dzieci pod opieką dorosłych, np. podczas festynów, pikników, wydarzeń charytatywnych lub sąsiedzkich inicjatyw.
Stoisko z lemoniadą. GIS przypomniał obowiązujące zasady
Inspektorat zaznacza, że tego typu działalność nie podlega pod jego nadzór, przepisy prawa żywnościowego i nie wymaga rejestracji, czy zatwierdzenia. Kluczowe jednak jest zachowanie podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa, aby chronić zdrowie swoich klientów.
Osoby przygotowujące i wydające żywność powinny:
- dokładnie myć ręce wodą z mydłem przed rozpoczęciem pracy i po każdej przerwie,
- używać czystych naczyń i przyborów,
- nosić czystą odzież,
- unikać bezpośredniego kontaktu dłoni z żywnością,
- stosować szczypce, łopatki lub rękawiczki jednorazowe.
"Nie należy przygotowywać ani sprzedawać żywności w przypadku występowania objawów chorobowych, takich jak gorączka, kaszel, biegunka lub infekcja" - zaznaczono.
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Dalej przypomniano, że trzeba używać wyłącznie wody zdatnej do picia, oraz świeżych i umytych owoców. Dla zachowania świeżości dodano, by gotowy napój, jeśli już miałby być przechowywany, to nie długo, w zamkniętych pojemnikach i chłodnym miejscu.
Na koniec GIS poinformował, że okazyjna sprzedaż nie podlega pod nadzór, jednak działalność zorganizowana, ciągła lub profesjonalna jest objęta przepisami prawa żywnościowego i należy o tym pamiętać.Czytaj więcej