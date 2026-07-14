Dzieci sprzedające lemoniadę to "świetna inicjatywa". GIS opublikował zasady

"Stoisko z lemoniadą lub owocami to świetna inicjatywa dla dzieci, ale pamiętajmy o bezpieczeństwie żywności" - podano we wtorek w komunikacie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

GIS podał najważniejsze zasady, jeśli chodzi o kwestie przygotowania i sprzedaży produktów przez dzieci pod opieką dorosłych, np. podczas festynów, pikników, wydarzeń charytatywnych lub sąsiedzkich inicjatyw.

🍋 Stoisko z lemoniadą lub owocami to świetna inicjatywa dla dzieci, ale pamiętajmy o bezpieczeństwie żywności: przygotowywanie i sprzedaż produktów pod opieką dorosłych, czyste ręce i sprzęt, woda zdatna do picia, ochrona przed słońcem i kurzem. https://t.co/0ihJNnkr2b pic.twitter.com/JV2miF53qx — Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) July 14, 2026

Stoisko z lemoniadą. GIS przypomniał obowiązujące zasady

Inspektorat zaznacza, że tego typu działalność nie podlega pod jego nadzór, przepisy prawa żywnościowego i nie wymaga rejestracji, czy zatwierdzenia. Kluczowe jednak jest zachowanie podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa, aby chronić zdrowie swoich klientów.

Osoby przygotowujące i wydające żywność powinny:

dokładnie myć ręce wodą z mydłem przed rozpoczęciem pracy i po każdej przerwie ,

, używać czystych naczyń i przyborów,

nosić czystą odzież,

unikać bezpośredniego kontaktu dłoni z żywnością,

stosować szczypce, łopatki lub rękawiczki jednorazowe.

"Nie należy przygotowywać ani sprzedawać żywności w przypadku występowania objawów chorobowych, takich jak gorączka, kaszel, biegunka lub infekcja" - zaznaczono.

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Dalej przypomniano, że trzeba używać wyłącznie wody zdatnej do picia, oraz świeżych i umytych owoców. Dla zachowania świeżości dodano, by gotowy napój, jeśli już miałby być przechowywany, to nie długo, w zamkniętych pojemnikach i chłodnym miejscu.

Na koniec GIS poinformował, że okazyjna sprzedaż nie podlega pod nadzór, jednak działalność zorganizowana, ciągła lub profesjonalna jest objęta przepisami prawa żywnościowego i należy o tym pamiętać.