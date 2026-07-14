Jak informuje we wtorkowym wydaniu "Rzeczpospolita", Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z m.in. resortem obrony narodowej rozważa zmiany w Kodeksie karnym dotyczące dyscypliny wojskowej. Według gazety na ministerialnym stole leży już propozycja zamówiona w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.

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"Eksperci postulują w niej zaostrzenie kar za nieposłuszeństwo żołnierza rozkazowi w sytuacji bojowej. Ich górna granica miałaby wzrosnąć z obecnych trzech lat pozbawienia wolności do 30 lat, a nawet dożywotniego więzienia" - czytamy.

Czeka nas zaostrzenie dyscypliny wojskowej? "Decyzje nie zostały podjęte"

Władysław Kosiniak-Kamysz zapytany we wtorek o te doniesienia powiedział, że polecił kilka miesięcy temu dokonanie analizy wszystkich zmian w prawie, których wprowadzenie byłoby konieczne w razie wybuchu konfliktu zbrojnego.

- Wzorujemy się tutaj na Ukrainie pod względem zmian, które Ukraina musiała dokonać bardzo szybko, ponieważ została zaskoczona konfliktem zbrojnym i przepisy nie były na to gotowe - stwierdził.

Szef MON dodał, że minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przedstawił mu we wtorek notatkę dotyczącą analizy Kodeksu karnego. - Decyzje tu jeszcze żadne nie zostały podjęte. Będziemy analizować sytuację tak, żeby wypełnić wszystkie prawne przepisy, skonstruować tak prawo, aby gwarantowało skuteczną obronę Rzeczypospolitej - podkreślił.

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Wicepremier, dopytywany, czy proponowane przez resort sprawiedliwości zmiany są dobre, dodał, że odniesie się do nich po zapoznaniu się z materiałem przesłanym przez szefa resortu.